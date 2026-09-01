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Μήνυμα Πούτιν στη συνάντηση με Πεζεσκιάν: Μαζί απέναντι στη μονομερή πολιτική των ΗΠΑ
Ειδήσεις
16:30 - 01 Σεπ 2026

Μήνυμα Πούτιν στη συνάντηση με Πεζεσκιάν: Μαζί απέναντι στη μονομερή πολιτική των ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Μήνυμα πολιτικής στήριξης προς το Ιράν έστειλε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη συνάντησή του με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο Μπισκέκ, πρωτεύουσα του Κιργιστάν, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία βρίσκεται στο πλευρό του ιρανικού λαού «στον αγώνα για τα συμφέροντά του», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης συνεχίζονται, παρά το σύνθετο στρατιωτικό και πολιτικό περιβάλλον.

Ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στο μνημόνιο που υπεγράφη μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνοντας ότι η Μόσχα χαιρέτισε την εξέλιξη. Ωστόσο, όπως ανέφερε, η εκεχειρία που ακολούθησε αποδείχθηκε «εύθραυστη».

Πεζεσκιάν: «Μπορούμε να αντισταθούμε μαζί στη μονομερή πολιτική των ΗΠΑ»

Από την πλευρά του, ο Μασούντ Πεζεσκιάν ευχαρίστησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τη στάση που, όπως είπε, έχει τηρήσει η Ρωσία απέναντι στο Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου και σε σχέση με τις κυρώσεις.

«Σας ευχαριστούμε για τη θέση της Ρωσίας όσον αφορά τον πόλεμο και τις κυρώσεις», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος.

Ο Πεζεσκιάν υποστήριξε ακόμη ότι η Μόσχα και η Τεχεράνη έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε «μονομερή πολιτική» των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε ότι, κατά την άποψή του, οι ΗΠΑ «δεν έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν κυρώσεις και να παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο».

{https://x.com/Iran/status/2094758425095749993}

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