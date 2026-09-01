Κυψέλη: Οι παλαιότερες καταγγελίες εις βάρος του 43χρονου και η σύλληψη

Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο «φως» σχετικά με την υπόθεση της Κυψέλης, όπου εντοπίστηκε νεκρό βρέφος σε διαμέρισμα, με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης να δείχνουν πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Στο διαμέρισμα διέμεναν ένας 43 ημεδαπός, μία 38χρονη Γερμανίδα που ήταν σύντροφός του, ένας 26χρονος Αφγανός, καθώς επίσης και τρία ανήλικα: ένα κορίτσι 15 ετών, που φέρεται να είχε σχέση με τον 26χρονο, και δύο αγόρια ηλικίας 12 και 9 ετών.

Το βρέφος που βρέθηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα ήταν της 38χρονης, η οποία φέρεται να δηλώνει συντετριμμένη από τον θάνατο του παιδιού της, υποστηρίζοντας ότι το αγαπούσε πολύ και ότι δεν μπορούσε να το αποχωριστεί μετά τον θάνατό του, γι’ αυτό και κράτησε τη σορό του.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το μωρό, ηλικίας περίπου 8-9 μηνών, έφερε 10-12 μαχαιριές στην πλάτη, με τη γυναίκα να μην έχει εξηγήσει ακόμη πώς προέκυψαν αυτά τα τραύματα. Απ’ την άλλη, ο 43χρονος σύντροφός της φέρεται να ισχυρίστηκε πως τους έδωσαν «λάθος» μωρό από το μαιευτήριο, το οποίο χαρακτήρισε «σατανιασμένο», λέγοντας μάλιστα πως όταν πέθανε «ηρέμησε το σπίτι».

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Ο ίδιος φέρεται να επιμένει ότι ο θάνατός του βρέφους δεν ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας, αλλά πέθανε πριν από περίπου δύο χρόνια εξαιτίας προβλήματος στο στομάχι.

Για την υπόθεση έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί τρία άτομα: ο 26χρονος Αφγανός, η 38χρονη και ο 43χρονος. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και μη ανακοίνωση εύρεσης νεκρού.

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Παλαιότερη καταγγελία για μαστροπεία

Ο 43χρονος φέρεται να είναι απασχολήσει τις αρχές και παλαιότερα, καθώς τον Απρίλιο του 2020 είχε βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη έπειτα από καταγγελία άλλης γυναίκας από τη Γερμανία για μαστροπεία.

Η γυναίκα, σήμερα 48 ετών, είχε αναφέρει ότι γνώρισε τον τότε 37χρονο μέσω των κοινωνικών δικτύων και στη συνέχεια ταξίδεψε στην Ελλάδα, καθώς είχε πειστεί ότι εκείνος έτρεφε αισθήματα για την ίδια. Μετά την άφιξή της στη χώρα, ωστόσο, κατήγγειλε ότι ο άνδρας τής αφαίρεσε τα ταξιδιωτικά της έγγραφα, την κρατούσε παρά τη θέλησή της σε διαμέρισμα σε περιοχή του κέντρου και την εξέδιδε μέσω διαδικτυακής αγγελίας.

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Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, λίγες μέρες αργότερα κατάφερε να διαφύγει και να ενημερώσει τις Αρχές. Ο 43χρονος προφυλακίστηκε για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ τον Οκτώβριο του ίδιου έτους αποφυλακίστηκε.

Οι συνθήκες διαβίωσης των παιδιών της οικογένειας

Στο παρελθόν, είχε απασχολήσει τις αρχές και το ζήτημα της διαβίωσης των ανηλίκων μελών της οικογένειας. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, οι δύο γονείς είχαν αντιμετωπίσει κατηγορία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, όταν το μεγαλύτερο αγόρι της οικογένειας είχε εντοπιστεί για κλοπή κινητού τηλεφώνου, έχοντας μαζί του και το μικρότερο αδελφάκι του.

Οι γονείς δικάστηκαν, ενώ στα παιδιά επιβλήθηκε μέτρο εποπτείας και τέθηκαν προσωρινά σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης. Μετά την ολοκλήρωση του χρονικού διαστήματος που είχε ορίσει το δικαστήριο, τα παιδιά επέστρεψαν στην οικογενειακή κατοικία.

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Σήμερα, τα παιδιά βρίσκονται σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο νοσοκομείο Παίδων. Και στα δύο έχει διαπιστωθεί σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, ενώ οι αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες προσβλήθηκαν, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Δεύτερο ενδεχόμενο, να τους το μετέφερε η μητέρα τους κατά τη γέννησή τους.

Παράλληλα, έχει διαταχθεί εξέταση DNA, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν οι δύο κρατούμενοι είναι οι βιολογικοί γονείς και των τριών παιδιών, όπως δηλώνουν οι ίδιοι.

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