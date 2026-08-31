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Νετανιάχου για «Ασπίδα του Αχιλλέα»: Συμφωνία-ορόσημο με την Ελλάδα και ενίσχυση της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο
Ειδήσεις
21:20 - 31 Αυγ 2026

Νετανιάχου για «Ασπίδα του Αχιλλέα»: Συμφωνία-ορόσημο με την Ελλάδα και ενίσχυση της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο

Reporter.gr Newsroom
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Ως μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία του Ισραήλ χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τη συμφωνία που υπεγράφη σήμερα με την Ελλάδα για την ενίσχυση της ελληνικής αεράμυνας μέσω του συστήματος «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της συμφωνίας, συνδέοντάς την ευθέως με τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως ανέφερε, η νέα συμφωνία αποτελεί «άμεση συνέχεια» της περιφερειακής συμμαχίας που, σύμφωνα με τον ίδιο, οι τρεις χώρες έχουν οικοδομήσει τα τελευταία δέκα χρόνια.

Ο Νετανιάχου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της συμφωνίας για την ισραηλινή αμυντική και τεχνολογική βιομηχανία, επισημαίνοντας ότι καταδεικνύει τις δυνατότητες που διαθέτει ο συγκεκριμένος κλάδος του Ισραήλ.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η συμφωνία αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης στις ισραηλινές αμυντικές εξαγωγές, αλλά και στοιχείο περαιτέρω ενίσχυσης των περιφερειακών συνεργασιών στον τομέα της ασφάλειας.

«Η συμφωνία ασφάλειας που υπογράφηκε σήμερα με την Ελλάδα, μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας, αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που δημιουργήσαμε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία αναδεικνύει παράλληλα «τις τεράστιες δυνατότητες των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ».

Ο Νετανιάχου σημείωσε ακόμη ότι η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη δυναμική του Ισραήλ στον τομέα της άμυνας, την εμπιστοσύνη που υπάρχει στις ισραηλινές αμυντικές εξαγωγές και την περαιτέρω εμβάθυνση των περιφερειακών συμμαχιών.

{https://x.com/IsraeliPM/status/2094458852687122539}

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