Θεοδωρικάκος από Καστοριά: Νέο πρόγραμμα στήριξης €17 εκατ. για τις επιχειρήσεις της γούνας

Στην άμεση στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στον κλάδο της γούνας, αλλά και στο συνολικό σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στην Καστοριά, στο πλαίσιο των περιοδειών κυβερνητικών στελεχών στη Βόρεια Ελλάδα ενόψει της 90ής ΔΕΘ.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα, συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη και τους Αντιπεριφερειάρχες Δημήτρη Σαββόπουλο και Όλγα Τράσια, ενώ στη συνέχεια συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και κοινωνικών και παραγωγικών φορέων της Καστοριάς.

Ακολούθησε συνάντηση με την Επιτροπή Διαβούλευσης του 3ου Προγράμματος για τη Γούνα, όπου συζήτησαν για την πορεία των παρεμβάσεων στήριξης του κλάδου, αλλά και για τις δυνατότητες ενίσχυσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μέσα από το άνοιγμα νέων αγορών και τη μεγαλύτερη παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις. Στις συναντήσεις συμμετείχε και η Βουλευτής Καστοριάς της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Αντωνίου.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στο ισχυρό πλήγμα που έχει δεχθεί η τοπική οικονομία εξαιτίας των συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία και της απώλειας μιας από τις σημαντικότερες αγορές για τον κλάδο της γούνας. «Όλοι γνωρίζουμε ότι η Καστοριά τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας κυρίως του ρωσοουκρανικού πολέμου, έχει υποστεί ένα πολύ σημαντικό πλήγμα στην οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, καθώς έχει χαθεί μια τεράστια αγορά. Πάρα πολλές επιχειρήσεις δοκιμάζονται και χάνονται θέσεις εργασίας», ανέφερε.

Όπως τόνισε, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει στηρίξει έμπρακτα τον κλάδο της γούνας με διαδοχικά προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ. Υπογράμισε πως στις 4 Σεπτεμβρίου ξεκινά νέο πρόγραμμα στήριξης των επιχειρήσεων της γούνας, λέγοντας πως στόχος είναι να στηριχθεί το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου σε αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ανασυγκρότηση της οικονομίας της Καστοριάς, με νέες δυνατότητες στον τουρισμό, την πρωτογενή παραγωγή, τη βιομηχανία και την επιχειρηματική δραστηριότητα. «Το μεγάλο ενδιαφέρον του Υπουργείου Ανάπτυξης και συνολικά της κυβέρνησης είναι να ξανακάνουμε την Καστοριά να αποκτήσει τη δυναμική που της αξίζει, αξιοποιώντας το εξαιρετικό φυσικό, ιστορικό και πολιτιστικό της απόθεμα, αλλά πάνω απ' όλα τις δυνατότητες των ανθρώπων της και των νέων που θέλουμε να μείνουν και να δημιουργήσουν εδώ», σημείωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στον Ε65, ο οποίος έχει βελτιώσει σημαντικά την οδική σύνδεση της Καστοριάς με την υπόλοιπη χώρα, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των πολιτών και τη μεταφορά προϊόντων και δημιουργώντας καλύτερες προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις και τουρισμό. Ο Υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε επίσης στο φράγμα Νεστορίου, το οποίο χαρακτήρισε έργο ιδιαίτερης σημασίας για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, καθώς και στη Σχολή Αστυφυλάκων στην Καστοριά, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση που θα συμβάλει συνολικά στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ειδικό καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου για τις παραμεθόριες περιοχές. Στην Καστοριά έχουν ήδη ενταχθεί επενδυτικά σχέδια σε κλάδους όπως η μεταποίηση και ο τουρισμός, ενώ μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η επένδυση της Nexus Data για τη δημιουργία Data Center στη ΒΙ.ΠΕ. Καστοριάς, ύψους 26,7 εκατ. ευρώ, με ενίσχυση σχεδόν 20 εκατ. ευρώ, που δημιουργεί 67 νέες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως βρίσκεται σε εξέλιξη το νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την αγροδιατροφή, τονίζοντας ότι ανοίγει σημαντικές δυνατότητες και για επιχειρήσεις της Καστοριάς: «Θέλουμε να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η πολιτική με την οποία πιστεύουμε ότι μπορούμε να ανασυγκροτήσουμε την περιοχή: με έργα και πράξεις, σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και την επιχειρηματικότητα», υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Ανάπτυξης επισκέφθηκε παραγωγική μονάδα στη Βιομηχανική Περιοχή Καστοριάς, ενημερώθηκε για τη λειτουργία και τις αναπτυξιακές προοπτικές της και συνομίλησε με εργαζόμενους.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Περιφέρεια, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα επιμελητήρια και τους παραγωγικούς φορείς, με στόχο την προσέλκυση νέων επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην περιοχή.