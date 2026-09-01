Συναγερμός στο Βρανδεμβούργο: Εκρηκτικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό κοντά σε λιγνιτικό εργοστάσιο – Σε εξέλιξη επιχείρηση εξουδετέρωσης

Συναγερμός σήμανε στο Βρανδεμβούργο της Γερμανίας, μετά τον εντοπισμό αυτοσχέδιων εκρηκτικών και εμπρηστικών μηχανισμών σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Τούρνοβ-Πράιλακ, κοντά στο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής του Γιένσβαλντε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του γερμανικού πρακτορείου dpa, οι Αρχές εντόπισαν ενδείξεις πιθανής φθοράς σε τμήμα της γραμμής του δικτύου. Στο σημείο έχουν μεταβεί πυροτεχνουργοί, προκειμένου να προχωρήσουν στην εξουδετέρωση των μηχανισμών.

Η αστυνομία διαβεβαίωσε ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν υπάρχει κίνδυνος για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση ή τον ακριβή αριθμό των μηχανισμών.

Εξετάζεται πιθανή επίθεση σε ενεργειακές υποδομές

Η γερμανική εφημερίδα «Märkische Allgemeine» μετέδωσε ότι μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο η ενέργεια να είχε ως στόχο την πρόκληση εκτεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης μέσω πλήγματος σε υποδομές που συνδέονται με το γειτονικό λιγνιτικό εργοστάσιο.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει αναφερθεί μπλακ άουτ ως αποτέλεσμα του περιστατικού.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες τοποθετήθηκαν οι μηχανισμοί, καθώς και το ενδεχόμενο να υπήρχε συγκεκριμένος στόχος πίσω από την ενέργεια.

Εκπρόσωπος της Leag, της εταιρείας που διαχειρίζεται το εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής, δήλωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των εργαζομένων.