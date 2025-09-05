Αίγυπτος: «Κόκκινη γραμμή» για εμάς ο εκτοπισμός Παλαιστινίων

Η Αίγυπτος δήλωσε την Παρασκευή (5/9) ότι δεν θα ανεχθεί τη μαζική εκτόπιση των Παλαιστινίων και αυτό που χαρακτήρισε ως γενοκτονία.

«Η εκτόπιση δεν είναι επιλογή και αποτελεί κόκκινη γραμμή για την Αίγυπτο και δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί», δήλωσε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι, στους δημοσιογράφους στη Λευκωσία και πρόσθεσε: «Η εκτόπιση σημαίνει εκκαθάριση και το τέλος της παλαιστινιακής υπόθεσης και δεν υπάρχει νομικός, ηθικός ή δεοντολογικός λόγος για να εκδιώξουμε ανθρώπους από την πατρίδα τους».

Οι δηλώσεις του συμβαδίζουν με τη σκληρή στάση που τηρεί η Αίγυπτος απέναντι στις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, με την οποία μοιράζεται σύνορα. Σημειώνεται ότι η Αίγυπτος έχει συνεργαστεί με το Κατάρ και τις ΗΠΑ για να μεσολαβήσει σε μια κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο που διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια.

Επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες για γενοκτονία που απηύθυναν οι αιγυπτιακές ηγετικές αρχές κατά του Ισραήλ τους τελευταίους μήνες, πρόσθεσε: «Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα ξεπερνά κάθε φαντασία. Εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη μια γενοκτονία, μαζική εξόντωση αμάχων και τεχνητή πείνα που δημιουργήθηκε από τους Ισραηλινούς», δήλωσε ο Αμπντελάτι.