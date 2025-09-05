State Department: Bάζει στο στόχαστρο ΜΚΟ μετά την προσφυγή τους στο ΔΠΔ κατά του Ισραήλ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων κυρώσεων σε τρεις παλαιστινιακές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες είχαν προσφύγει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) ζητώντας τη διερεύνηση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα. Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις διεθνών οργανώσεων, όπως η Διεθνής Αμνηστία και η Human Rights Watch, καθώς εντάσσεται στη συνεχιζόμενη πολιτική της Ουάσινγκτον να ασκεί πίεση εναντίον του ΔΠΔ και των αξιωματούχων του.

Το State Department είχε ήδη εκφράσει επανειλημμένα τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του ΔΠΔ να εκδώσει, το προηγούμενο έτος, εντάλματα σύλληψης εις βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του τότε υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, με την κατηγορία ότι ευθύνονται για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Οι τρεις οργανώσεις που βρέθηκαν στο στόχαστρο των κυρώσεων είναι οι: Al-Haq, Al Mezan Center for Human Rights και Palestinian Centre for Human Rights. Οι οργανώσεις αυτές είχαν ζητήσει από το ΔΠΔ να ερευνήσει ειδικά τις αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα το 2023.

Σε ανακοίνωσή του, το State Department υποστήριξε ότι οι ενέργειες του ΔΠΔ αποτελούν «επικίνδυνο προηγούμενο για όλα τα κράτη» και δεσμεύτηκε να αντιτίθεται σε κάθε δράση που, κατά την άποψή του, απειλεί τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ και την κυριαρχία τόσο των ίδιων όσο και των συμμάχων τους, με ιδιαίτερη αναφορά στο Ισραήλ. Παράλληλα, οι ΗΠΑ κατηγόρησαν το ΔΠΔ ότι ακολουθεί μια «πολιτικά υποκινούμενη ατζέντα».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και το Ισραήλ, δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη του ΔΠΔ και δεν αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία του.

Η οργάνωση Al-Haq αντέδρασε δημοσίως μέσω ανάρτησής της, χαρακτηρίζοντας τις κυρώσεις «ειδεχθείς» και «δρακόντειες» και καταγγέλλοντας ότι πρόκειται για μια «δειλή, ανήθικη, παράνομη και αντιδημοκρατική πράξη». Σύμφωνα με την ίδια, ενώ η διεθνής κοινότητα κινείται προς την κατεύθυνση κυρώσεων και εμπάργκο όπλων εις βάρος του Ισραήλ, οι ΗΠΑ επιλέγουν να αποδυναμώσουν παλαιστινιακούς θεσμούς που εργάζονται για τη λογοδοσία απέναντι στα θύματα των εγκλημάτων του Ισραήλ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ουάσινγκτον καταφεύγει σε τέτοιες μεθόδους: ήδη από την περίοδο της κυβέρνησης Τραμπ είχαν ληφθεί μέτρα εναντίον αξιωματούχων του ΔΠΔ που ερευνούσαν τις ενέργειες του Ισραήλ, αλλά και κατά Παλαιστινίων αξιωματούχων.

Πιο πρόσφατα, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, το State Department είχε ανακοινώσει κυρώσεις εις βάρος της Παλαιστινιακής Αρχής και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, λίγο πριν από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, χωρίς όμως να ξεκαθαρίσει αν οι ηγεσίες τους θα μπορούσαν να ταξιδέψουν για τη συνεδρίαση.

Επιπλέον, τον Φεβρουάριο, οι ΗΠΑ απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα, αλλά και κάθε συναλλαγή με αμερικανικές οντότητες, στον γενικό εισαγγελέα του ΔΠΔ, Καρίμ Χαν. Τον Ιούνιο ακολούθησαν νέες κυρώσεις εις βάρος τεσσάρων δικαστών του ΔΠΔ που είχαν συμμετάσχει στις σχετικές έρευνες.

Τον επόμενο μήνα, το State Department στοχοποίησε με κυρώσεις ανώτερο αξιωματούχο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, επειδή είχε καλέσει το ΔΠΔ να κινηθεί νομικά κατά εταιρειών και επιχειρηματικών στελεχών με δεσμούς προς την ισραηλινή κυβέρνηση.

Οι κινήσεις αυτές έχουν προκαλέσει σφοδρή αντίδραση διεθνών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Διεθνής Αμνηστία χαρακτήρισε τις κυρώσεις «κατάφωρη επίθεση εναντίον ολόκληρου του παλαιστινιακού κινήματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων».