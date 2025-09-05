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Wall Street: Στα «πράσινα» με φόντο τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων
Χρηματιστήρια
16:54 - 05 Σεπ 2025

Wall Street: Στα «πράσινα» με φόντο τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων

Reporter.gr Newsroom
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Με το... δεξί μπήκε σήμερα, Παρασκευή (5/9), η συνεδρίαση στη Wall Street, καθώς οι απογοητευτικές επιδόσεις της αμερικανικής αγοράς εργασίας ενισχύουν τις εκτιμήσεις για επικείμενη μείωση επιτοκίων από τη Fed, προκαλώντας κύμα αγορών στις μετοχές και υποχώρηση στις αποδόσεις των ομολόγων.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,17% και κινείται στις 45.701,08 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κερδίζει 0,34% στις 6.523,88 μονάδες και ο Nasdaq σημειώνει άνοδο 0,61% φτάνοντας τις 21.835,04 μονάδες. Ο S&P 500 βρίσκεται μία ανάσα από το ρεκόρ της 28ης Αυγούστου, ενώ σε εβδομαδιαία βάση, ενισχύεται κατά 0,7%, ο Nasdaq κατά 1,2% και ο Dow Jones κατά 0,2%.

Οι προσδοκίες των επενδυτών για μείωση επιτοκίων ενισχύθηκαν μετά τη δημοσίευση της έκθεσης για την αγορά εργασίας, που αποκάλυψε ότι η οικονομία των ΗΠΑ δημιούργησε μόλις 22.000 νέες θέσεις εργασίας τον Αύγουστο, έναντι πρόβλεψης για 75.000. Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,3%, το υψηλότερο από τα τέλη του 2021, ενώ οι προηγούμενοι δύο μήνες αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω με απώλεια 21.000 θέσεων συνολικά.

Η υποτονική εικόνα της απασχόλησης, με μέσο όρο μόλις 29.000 νέες θέσεις τον μήνα το τελευταίο τρίμηνο, αποτελεί τη χαμηλότερη επίδοση από την εποχή της πανδημίας, σηματοδοτώντας αυξημένη αβεβαιότητα για την πορεία της οικονομίας και την πολιτική της Fed. Οι επενδυτές πλέον αποτιμούν με πιθανότητα 98% μια μείωση 25 μονάδων βάσης στα επιτόκια στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, ενώ δεν λείπουν και σενάρια για πιο επιθετική παρέμβαση κατά 50 μονάδες βάσης, κάτι που έως πρόσφατα θεωρούνταν απίθανο.

Σε γενικές γραμμές, παρότι η αγορά εργασίας εμφανίζει σαφή κόπωση, η ευρύτερη οικονομία δεν δείχνει ενδείξεις ύφεσης, ενισχύοντας την άποψη ότι μια ενδεχόμενη μείωση επιτοκίων μπορεί να στηρίξει περαιτέρω τις αγορές.

Στο «μέτωπο» των εταιρειών, η μετοχή της Tesla ενισχύεται κατά 1,9% μετά από πληροφορίες για σχέδιο πακέτου αποδοχών-μαμούθ για τον Ίλον Μασκ, ύψους 1 τρισ. δολαρίων. Η Broadcom σημειώνει εκρηκτική άνοδο 14% χάρη στη νέα συμφωνία με την OpenAI για την κατασκευή επιταχυντών τεχνητής νοημοσύνης από το 2026. Στον αντίποδα, η Lululemon Athletica χάνει 20%, μετά από υποβάθμιση των προβλέψεων και προβλήματα από τους εμπορικούς δασμούς.

Παράλληλα, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σημειώνουν πτώση, με τα 2ετή να υποχωρούν κατά 10 μονάδες βάσης στο 3,49%, ενισχύοντας την εικόνα ότι η εξασθένηση της απασχόλησης ενδέχεται να επιταχύνει τη στροφή της Fed προς πιο υποστηρικτική πολιτική.

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