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Καναδάς: «Σκαρφάλωσε» στο 7,1% η ανεργία τον Αύγουστο – Ενισχύονται οι προσδοκίες για μείωση επιτοκίων
Ειδήσεις
17:06 - 05 Σεπ 2025

Καναδάς: «Σκαρφάλωσε» στο 7,1% η ανεργία τον Αύγουστο – Ενισχύονται οι προσδοκίες για μείωση επιτοκίων

Reporter.gr Newsroom
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Ο Καναδάς κατέγραψε σχεδόν 1,6 εκατ. ανέργους τον Αύγουστο, καθώς η οικονομία έχασε δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και το ποσοστό ανεργίας έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 9 ετών (εξαιρουμένων των ετών της πανδημίας), σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (StatsCan).

Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 7,1% από 6,9% τον Ιούλιο, καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή από τον Μάιο του 2016. Η αγορά εργασίας έχασε 65.500 θέσεις, κυρίως μερικής απασχόλησης, ενώ οι απολύσεις αυξήθηκαν στο 1% από 0,9% πέρυσι.

Το ποσοστό απασχόλησης υποχώρησε στο 60,5%, χαμηλότερο από την πανδημία, ενώ ο δείκτης συμμετοχής έπεσε στο 65,1%, επίσης στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020.

Οι χρηματαγορές εκτιμούν πλέον σε 90% πιθανότητα τη μείωση επιτοκίων από την Τράπεζα του Καναδά στη συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου, έναντι 72% πριν την ανακοίνωση των στοιχείων.

Δασμοί και απώλειες θέσεων εργασίας

Η καναδική οικονομία, που είχε δείξει αντοχές απέναντι στους αμερικανικούς δασμούς σε χάλυβα, αλουμίνιο και αυτοκίνητα, αρχίζει να πλήττεται σε περισσότερους τομείς. Μόνο τον Αύγουστο χάθηκαν:

  • 26.100 θέσεις σε επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες
  • 22.700 θέσεις σε μεταφορές και αποθήκευση
  • 19.200 θέσεις στη μεταποίηση

Συνολικά ο τομέας των υπηρεσιών έχασε 67.200 θέσεις, ενώ ο κατασκευαστικός τομέας κατέγραψε αύξηση (+17.100).

Ο μέσος ωρομίσθιος των μόνιμων υπαλλήλων αυξήθηκε κατά 3,6% σε 37,81 καναδικά δολάρια την ώρα, έναντι αύξησης 3,5% τον Ιούλιο – εξέλιξη που παρακολουθεί στενά η Τράπεζα του Καναδά για ενδείξεις πληθωρισμού.

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