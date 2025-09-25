Drone Alert στην Ευρώπη: Προς νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας στα ανατολικά σύνορα

Η Ευρώπη παραμένει σε επιφυλακή μετά από νέα περιστατικά με drones στον εναέριο χώρο της Δανίας το βράδυ της Τετάρτης (24/9). Η χώρα προσπαθεί ακόμα να διαπιστώσει αν υπάρχει άμεση σύνδεση με τη Ρωσία, ωστόσο η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει μια νέα πραγματικότητα για τις ευρωπαϊκές χώρες.

Όπως προειδοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ χθες, ο κόσμος αντιμετωπίζει νέες απειλές, καθώς τα drones και η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζουν τη φύση του πολέμου.

Το Bloomberg αναφέρει επίσης ότι η ταχύτατη εξάπλωση της χρήσης drones στον πόλεμο προβληματίζει έντονα τις Βρυξέλλες, με την ΕΕ να συγκαλεί σύνοδο περίπου μισής ντουζίνας ανατολικοευρωπαϊκών χωρών για να συζητήσουν τη δημιουργία ενός «τείχους drones» για την προστασία των ανατολικών συνόρων της Ένωσης.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν επίσης η Δανία και η Ουκρανία. Το ζήτημα αναμένεται να τεθεί και στην ατζέντα της συνάντησης των Ευρωπαίων ηγετών την επόμενη εβδομάδα στην Κοπεγχάγη, με βασικό ερώτημα αν η ΕΕ θα εγκρίνει νέα χρηματοδότηση για να καλυφθούν τα κενά στις αμυντικές ικανότητες.

Η ανανεωμένη εστίαση στις ευρωπαϊκές αμυντικές αδυναμίες έρχεται καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε την Τετάρτη (24/9) με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία να διακόψουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Όπως ανέφερε πρώτο το Bloomberg το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Κομισιόν εξετάζει νέα εμπορικά μέτρα για τις υπόλοιπες εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου στην ΕΕ, στοχεύοντας στις εισαγωγές μέσω του αγωγού Druzhba που τροφοδοτεί την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Με την εφαρμογή του μέτρου μέσω εμπορικών αποφάσεων – που απαιτούν ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών – αντί για κυρώσεις που απαιτούν ομοφωνία, οι Βρυξέλλες ελπίζουν να παρακάμψουν πιθανό βέτο της Ουγγαρίας, το οποίο έχει μπλοκάρει επανειλημμένα τις προσπάθειες επιβολής μέτρων κατά της Ρωσίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πως έχει δημιουργηθεί ένα "παράθυρο ευκαιρίας" για να πιέσει την Ουγγαρία να καταρτίσει έναν οδικό χάρτη για τη σταδιακή κατάργηση του ρωσικού πετρελαίου, λόγω της πίεσης που ασκεί η Ουάσινγκτον στον Όρμπαν, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας δήλωσε στο Bloomberg, σε συνέντευξή της στη Νέα Υόρκη, ότι η Ένωση προσπαθεί να πείσει τις χώρες που αντιστέκονται να σταματήσουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, καλώντας τον Τραμπ να ασκήσει την επιρροή του στον Όρμπαν. «Αν θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, πρέπει να σταματήσει η χρηματοδότησή του», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, όπως ανέφερε το Bloomberg την περασμένη εβδομάδα, η Γερμανία στηρίζει σχέδιο για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με σκοπό τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, καθώς γίνεται πλέον σαφές το μέγεθος του οικονομικού κενού που αντιμετωπίζει το Κίεβο.