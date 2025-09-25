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Καμπανάκι Τουσκ για «ψευδαισθήσεις» λόγω της μεταστροφής Τραμπ στο Ουκρανικό
Ειδήσεις
16:12 - 25 Σεπ 2025

Καμπανάκι Τουσκ για «ψευδαισθήσεις» λόγω της μεταστροφής Τραμπ στο Ουκρανικό

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου απέναντι σε όσους τρέφουν αυταπάτες για τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά το ουκρανικό ζήτημα, τη στιγμή που η πρόσφατη στροφή στη ρητορική του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει τα χαμένα εδάφη με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει προκαλέσει προβληματισμό σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Ο Τουσκ υποστήριξε ότι η μεταστροφή Τραμπ δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως θετικό μήνυμα, αλλά να κάνει τους Ευρωπαίους να ανησυχήσουν για τις πραγματικές του προθέσεις και την πιθανότητα να σχεδιάζει αποστασιοποίηση των ΗΠΑ από τον πόλεμο, επιρρίπτοντας στην Ευρώπη την ευθύνη της υποστήριξης του Κιέβου.

Εν τω μεταξύ, στις Βρυξέλλες το μήνυμά Τραμπ έτυχε θερμής υποδοχής, αφού η Κομισιόν εξέλαβε τη μεταστροφή του Τραμπ ως ένδειξη ότι υπάρχει πρόοδος στις «συντονισμένες προσπάθειες» για τον τερματισμό του πολέμου.

«Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσε να ανακτήσει ολόκληρη την επικράτειά της», ανέφερε ο Τουσκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X και συνέχισε: «Πίσω από αυτή την απροσδόκητη αισιοδοξία κρύβεται μια υπόσχεση για μειωμένη εμπλοκή των ΗΠΑ και μετατόπιση της ευθύνης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ευρώπη. Καλύτερα η αλήθεια παρά οι ψευδαισθήσεις», σημείωσε.

Αντίθετα, ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, εξέφρασε θετική άποψη για τις δηλώσεις Τραμπ, τις οποίες χαρακτήρισε ως «εξαιρετικές».

Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις, τόσο ο Τουσκ όσο και ο Ναβρότσκι συμφωνούν στην αναγκαιότητα διατήρησης της στήριξης προς την Ουκρανία. Η διαφορά εντοπίζεται στον ρόλο που αποδίδουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ο Ναβρότσκι επιλέγει να διατηρηθεί η έμφαση στις σχέσεις με τον Λευκό Οίκο και προτιμά να μένει η ΕΕ εκτός της άμυνας, ενώ ο Τουσκ θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να έχει ενεργή και παράλληλη παρουσία, μαζί με το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2025 - 16:20
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