Ζελένσκι στον ΟΗΕ: Βιώνουμε την χειρότερη κούρσα εξοπλισμών στην ανθρώπινη ιστορία

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε την Τετάρτη (24/9) τους παγκόσμιους ηγέτες ότι οι διεθνείς θεσμοί είναι «πολύ αδύναμοι» για να σταματήσουν τους πολέμους, καλώντας περισσότερες χώρες να ενταχθούν στον συνασπισμό ασφαλείας της Ουκρανίας και να αυξήσουν την πίεση προς τη Ρωσία.

«Κανείς άλλος εκτός από εμάς δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά μας», δήλωσε. «Μόνο ισχυρές συμμαχίες. Μόνο ισχυροί εταίροι. Και μόνο τα δικά μας όπλα.»

Υποστήριξε ότι το διεθνές δίκαιο δεν λειτουργεί χωρίς την υποστήριξη «ισχυρών φίλων» και, τελικά, στρατιωτικής δύναμης.

«Όσοι έχουν τα όπλα, αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει», είπε, αποκαλώντας το μια «τρομακτική» αλλά αναπόφευκτη πραγματικότητα.

«Οι Ουκρανοί είναι ειρηνικός λαός, αλλά είναι άνθρωποι που θέλουν να ζουν ελεύθεροι στη δική τους ανεξάρτητη χώρα. Γι’ αυτό επενδύουμε στην άμυνα. Για πολλά έθνη, δεν υπάρχει απλά άλλη επιλογή.»

Ανεπαρκή συστήματα

Έφερε ως παραδείγματα τις συγκρούσεις στο Σουδάν, τη Σομαλία και την Παλαιστίνη για να δείξει ότι το παγκόσμιο σύστημα είναι ανίκανο να αποτρέψει αιματοχυσίες ή να δώσει λύσεις.

«Τόσο αδύναμοι έχουν γίνει αυτοί οι θεσμοί», είπε. «Για δεκαετίες, μόνο δηλώσεις και δηλώσεις.»

Αναφερόμενος στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, προειδοποίησε για χρήση χημικών όπλων και λιμού ως μέσα πολέμου κατά του ουκρανικού λαού, για την απαγωγή χιλιάδων παιδιών και για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις γύρω από το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ευρώπης, στη Ζαπορίζια.

«Χθες, το εργοστάσιο μπήκε ξανά σε διακοπή ρεύματος», ανέφερε, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο πυρηνικής καταστροφής.

Επισήμανε επίσης τις πρόσφατες παραβιάσεις με ρωσικά drones και μαχητικά αεροσκάφη στην Πολωνία και την Εσθονία, αλλά και τις παρεμβάσεις στη γειτονική Μολδαβία.

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει να χάσει τη Μολδαβία», τόνισε, προσθέτοντας ότι η στήριξη στη σταθερότητα της χώρας «δεν κοστίζει πολύ, αλλά η αποτυχία να το κάνουμε θα έχει πολύ μεγαλύτερο τίμημα.»

Παγκόσμια κούρσα εξοπλισμών με καύσιμο την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο Πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποίησε ότι οι αδύναμες διεθνείς αντιδράσεις επιταχύνουν μια παγκόσμια κούρσα εξοπλισμών, η οποία πλέον διαμορφώνεται από την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

«Αξιότιμοι ηγέτες, ζούμε τη χειρότερη κούρσα εξοπλισμών στην ιστορία της ανθρωπότητας, επειδή αυτή τη φορά περιλαμβάνει την τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε. «Χρειαζόμαστε παγκόσμιους κανόνες τώρα για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η AI στα όπλα. Και αυτό είναι το ίδιο επείγον με την πρόληψη της εξάπλωσης των πυρηνικών όπλων.»

Ανέφερε ότι η Ουκρανία, από ανάγκη, ανέπτυξε επιθετικά drones και θαλάσσια drones, καταφέρνοντας να απωθήσει το ρωσικό ναυτικό στη Μαύρη Θάλασσα και να πλήξει στρατηγικά βομβαρδιστικά.

«Τίποτα από αυτά δεν θα είχε συμβεί, αν ο [Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ] Πούτιν δεν είχε ξεκινήσει αυτή την πλήρους κλίμακας επίθεση», είπε.

«Να δράσουμε από κοινού για να σταματήσει ο πόλεμος»

Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τα έθνη να δράσουν συλλογικά για τον τερματισμό του πολέμου.

«Το να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο τώρα και να ελέγξουμε την παγκόσμια κούρσα εξοπλισμών είναι φθηνότερο από το να χτίζουμε υπόγεια νηπιαγωγεία ή τεράστια καταφύγια για κρίσιμες υποδομές αργότερα», ανέφερε.

«Το να σταματήσουμε τη Ρωσία τώρα είναι πιο φθηνό από το να αναρωτιόμαστε ποιος θα είναι ο πρώτος που θα φτιάξει ένα απλό drone με πυρηνική κεφαλή.»

Είπε ότι πάνω από 40 χώρες είναι ήδη μέλη του ουκρανικού συνασπισμού και ζήτησε ευρύτερη υποστήριξη.

«Γι’ αυτό μην μένετε σιωπηλοί όσο η Ρωσία συνεχίζει να παρατείνει αυτόν τον πόλεμο», κατέληξε ο κ. Ζελένσκι. «Σας παρακαλώ, υψώστε τη φωνή σας και καταδικάστε τον. Παρακαλώ, ενώστε τις δυνάμεις σας με εμάς για να υπερασπιστούμε τη ζωή και τη διεθνή νομιμότητα. Οι άνθρωποι περιμένουν δράση.»