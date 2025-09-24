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ΕΕ: Βελτίωση δυνατοτήτων ανίχνευσης drones μέσα σε ένα χρόνο – Τα επόμενα βήματα
Ειδήσεις
15:50 - 24 Σεπ 2025

ΕΕ: Βελτίωση δυνατοτήτων ανίχνευσης drones μέσα σε ένα χρόνο – Τα επόμενα βήματα

Reporter.gr Newsroom
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Η ΕΕ θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά τις δυνατότητές της για ανίχνευση drones μέσα σε έναν χρόνο, ωστόσο θα χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος για να αναπτυχθεί ένα πλήρες δίκτυο σε ξηρά και θάλασσα ικανό να εντοπίζει και να καταστρέφει στόχους, δήλωσε ο Επίτροπος Άμυνας Αντριους Κουμπίλιους.

Η ιδέα ενός λεγόμενου «τείχους drones» απέκτησε γρήγορα δυναμική μετά από ένα κύμα παραβιάσεων του εναέριου χώρου χωρών της ΕΕ από τη Ρωσία τις τελευταίες εβδομάδες, με την Πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να την περιλαμβάνει στις βασικές ανακοινώσεις της στην ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης τον Σεπτέμβριο.

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι μας λείπουν οι δυνατότητες για την ανίχνευση drones», δήλωσε ο Κουμπίλιους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης λανσαρίσματος του καθημερινού ενημερωτικού δελτίου για θέματα άμυνας του Euractiv, με τίτλο FIREPOWER, την Τρίτη (23/9). «Ίσως έχουμε καλές δυνατότητες να ανιχνεύουμε μαχητικά αεροσκάφη και πυραύλους, αλλά τα drones έχουν ιδιαιτερότητες – πετούν πολύ χαμηλά, είναι μικρά».

Το πρώτο βήμα είναι να αποκτηθούν «γρήγορα» συστήματα ανίχνευσης, κάτι που, όπως είπε, είναι εφικτό.

Σύμφωνα με ειδικούς, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να είναι έτοιμο «σε περίπου έναν χρόνο» για να αντιμετωπίσει ρωσικές επιθέσεις και «προκλήσεις», πρόσθεσε.

Ο Κουμπίλιους σημείωσε επίσης ότι η Ευρώπη πρέπει να μιμηθεί τον ουκρανικό στρατό, ο οποίος έχει αναπτύξει ακουστικούς αισθητήρες για την ανίχνευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών που ενδέχεται να μην εμφανίζονται στα ραντάρ.

Τα λέιζερ είναι μια ακόμη επιλογή για την κατάρριψη drones με ελάχιστο κόστος, όπως είπε, με το αμυντικό αυτό δίκτυο να πρέπει επίσης να καλύπτει και τα εκτενή θαλάσσια σύνορα της ΕΕ, ιδίως μετά τα περιστατικά παραβιάσεων με drones στη Νορβηγία και τη Δανία το βράδυ της Δευτέρας, είπε ο Κουμπίλιους στη διάρκεια της συζήτησης με το κοινό.

Οι έρευνες για τις τελευταίες αυτές παραβιάσεις δεν έχουν ακόμη εντοπίσει τον υπαίτιο, με την αστυνομία της Δανίας να δηλώνει απλώς ότι «πρέπει να πρόκειται για έναν ικανό δρώντα».

Ακόμα κι έτσι, η Κοπεγχάγη έχει προστεθεί στη λίστα επαφών του Επιτρόπου, μαζί με τις ανατολικές χώρες της Ένωσης, για να συμμετάσχουν στον σχεδιασμό του αμυντικού σχεδίου για τα drones.

Ένα αξιόπιστο σύστημα ανίχνευσης μπορεί να υλοποιηθεί αρκετά γρήγορα: «σε περίπου έναν χρόνο». Όμως θα χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος για την ανάπτυξη ενός συστήματος που να μπορεί να εντοπίζει και να καταστρέφει στόχους στο έδαφος, συμπλήρωσε.

Μιλώντας επίσης στην εκδήλωση, ο Ρόμπερτ ντε Χροοτ, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με αρμοδιότητα την άμυνα και την ασφάλεια, δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για το πώς θα κατευθυνθεί χρηματοδότηση προς τα ανατολικά κράτη της Ένωσης ως προτεραιότητα.

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