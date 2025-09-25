Δανία: Έκλεισαν ξανά τέσσερα αεροδρόμια, λόγω «εισβολής» drones

Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές της Δανίας εξαιτίας drones που εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία της χώρας. Τέσσερα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας (Αλμποργκ, Έσμπιεργκ, Σόντερμποργκ και Σκρίντστρουπ), ανέστειλαν τη λειτουργία τους, εξαιτίας του συμβάντος.

Σύμφωνα με επίσημη δήλωση της αστυνομίας, τα drones εντοπίστηκαν σε περιοχές πλησίον των αεροδρομίων και οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται ήδη επί τόπου για να επαληθεύσουν τις πληροφορίες και να αξιολογήσουν την κατάσταση.

Η αστυνομία της Δανίας επιβεβαίωσε την παρουσία μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή και δήλωσε ότι τα drones ακολούθησαν παρόμοιο μοτίβο με αυτά που είχαν προκαλέσει τη διακοπή των πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης για τέσσερις ώρες, λίγες ημέρες νωρίτερα, αναφέρει το Reuters.

«Είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποιος είναι ο στόχος των drones και ποιος βρίσκεται πίσω από αυτά», δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας.