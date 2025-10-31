Βουλγαρία: Περιορίζονται οι εξαγωγές καυσίμων προς την ΕΕ μετά τις κυρώσεις κατά της Lukoil
Ειδήσεις
18:35 - 31 Οκτ 2025

Βουλγαρία: Περιορίζονται οι εξαγωγές καυσίμων προς την ΕΕ μετά τις κυρώσεις κατά της Lukoil

Reporter.gr Newsroom
Το κοινοβούλιο της Βουλγαρίας αποφάσισε να επιβάλει προσωρινή απαγόρευση στις εξαγωγές ορισμένων καυσίμων – μεταξύ αυτών το ντίζελ και τα καύσιμα αεροπορίας – προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διασφαλίσει τη σταθερότητα της εγχώριας αγοράς μετά τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της ρωσικής εταιρείας Lukoil, η οποία διαχειρίζεται το μεγαλύτερο διυλιστήριο της χώρας.  

Την προηγούμενη εβδομάδα, η βουλγαρική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι θα λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να εξασφαλίσει τη συνεχή τροφοδοσία σε πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου, μετά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλουν κυρώσεις στις εταιρείες Lukoil και Rosneft, λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η σχετική πρόταση, που προήλθε από τα κόμματα της κυβέρνησης, εγκρίθηκε με 135 ψήφους υπέρ, 4 κατά και 42 αποχές, σύμφωνα με το Reuters.

Η απαγόρευση δεν θα αφορά τον ανεφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών – είτε εγχώριων είτε ξένων – ούτε τις παραδόσεις προς τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων BTA.

Παράλληλα, το κοινοβούλιο ανέθεσε στον επικεφαλής της τελωνειακής υπηρεσίας να εφαρμόσει την απαγόρευση, ενώ του παρείχε τη δυνατότητα να εγκρίνει εξαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων κατ’ εξαίρεση. Επιπλέον, ζητήθηκε από τον πρόεδρο της Κρατικής Υπηρεσίας για τα Στρατηγικά Αποθέματα να πραγματοποιήσει, εντός μίας εβδομάδας, έλεγχο των αποθεμάτων καυσίμων της χώρας.

Η Lukoil λειτουργεί το διυλιστήριο Burgas, το μεγαλύτερο της Βουλγαρίας, με ημερήσια δυναμικότητα 190.000 βαρέλια, ενώ διατηρεί πάνω από 200 πρατήρια καυσίμων και δίκτυο αποθήκευσης και μεταφοράς.

Την Πέμπτη, η Lukoil γνωστοποίησε ότι έκανε δεκτή την πρόταση της διεθνούς εμπορικής εταιρείας Gunvor για την εξαγορά των ξένων περιουσιακών της στοιχείων, τα οποία η ρωσική πετρελαϊκή είχε αποφασίσει να πουλήσει μετά την επιβολή των αμερικανικών κυρώσεων.

