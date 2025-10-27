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Ρωσία: Η Lukoil προχωρά σε πώληση διεθνών περιουσιακών στοιχείων λόγω των δυτικών κυρώσεων
Επιχειρήσεις
22:45 - 27 Οκτ 2025

Ρωσία: Η Lukoil προχωρά σε πώληση διεθνών περιουσιακών στοιχείων λόγω των δυτικών κυρώσεων

Reporter.gr Newsroom
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Η Lukoil, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου της Ρωσίας, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να πουλήσει τα διεθνή της περιουσιακά στοιχεία, καθώς η εταιρεία και οι θυγατρικές της έχουν τεθεί στο στόχαστρο νέων δυτικών κυρώσεων.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι η διαδικασία πώλησης πραγματοποιείται στο πλαίσιο άδειας σταδιακής απόσυρσης που έχει εγκρίνει το αμερικανικό Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC). Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, εφόσον χρειαστεί, θα ζητήσει παράταση της άδειας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό.

«Η αξιολόγηση των προσφορών από πιθανούς αγοραστές έχει ήδη ξεκινήσει», σημείωσε η εταιρεία, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ποια περιουσιακά στοιχεία ή χώρες περιλαμβάνονται στη διαδικασία.

Οι ανακοινώσεις αυτές έρχονται λίγες ημέρες μετά την επιβολή νέων κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία, που στοχεύουν άμεσα τη ρωσική ενεργειακή βιομηχανία.

Στις 22 Οκτωβρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε το πιο σκληρό πακέτο κυρώσεων κατά ρωσικών επιχειρήσεων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, πλήττοντας μεταξύ άλλων τη Lukoil και τη Rosneft.

Ακολούθησε στις 15 Οκτωβρίου η Βρετανία, που επέβαλε μέτρα κατά των δύο εταιρειών, αλλά και κατά 44 δεξαμενόπλοιων του λεγόμενου “σκιώδους στόλου”, τα οποία —σύμφωνα με το Λονδίνο— χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου εκτός των καθιερωμένων εμπορικών διαύλων, με στόχο την παράκαμψη των κυρώσεων.

Οι κυρώσεις αυτές επιδιώκουν να περιορίσουν τα έσοδα του Κρεμλίνου από τις ενεργειακές εξαγωγές, ενισχύοντας παράλληλα την πίεση στη ρωσική οικονομία, η οποία ήδη αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και των διεθνών περιορισμών.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η απόφαση της Lukoil να προχωρήσει σε εκποίηση διεθνών περιουσιακών στοιχείων αποτελεί ένδειξη των αυξανόμενων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι ρωσικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό περιβάλλον υπό το βάρος των συνεχιζόμενων κυρώσεων.

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