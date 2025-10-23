Ο Τραμπ «ανεβάζει στροφές» απέναντι στον Πούτιν – Κυρώσεις σε Rosneft και Lukoil εκτοξεύουν τις τιμές του πετρελαίου

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε για πρώτη φορά κυρώσεις στη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, στο πλαίσιο της δεύτερης θητείας του

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επέβαλε την Τετάρτη (23/10) για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του κυρώσεις στη Ρωσία που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, στοχεύοντας τις πετρελαϊκές εταιρείες Lukoil και Rosneft, καθώς η απογοήτευσή του από τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν αυξάνεται λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι είναι έτοιμο να λάβει περαιτέρω μέτρα και κάλεσε τη Μόσχα να συμφωνήσει άμεσα σε κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

«Δεδομένης της άρνησης του Προέδρου Πούτιν να τερματίσει αυτόν τον παράλογο πόλεμο, το Υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες που χρηματοδοτούν τη πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου», δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε ανακοίνωση.

«Ενθαρρύνουμε τους συμμάχους μας να συμμετάσχουν και να τηρήσουν αυτές τις κυρώσεις».

Ως αποτέλεσμα της κίνησης του Τραμπ, οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται κατά περίπου 3% το πρωί της Πέμπτης (23/10).

Συγκεκριμένα, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς Brent κινείται ανοδικά κατά 3,44%, φτάνοντας στα 64,71 δολάρια το βαρέλι.Το αμερικανικό αργό (U.S. crude) σημειώνει άνοδο 3,50%, στα 60,56 δολάρια το βαρέλι.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, που δίσταζε για μήνες να πάρει απόφαση για τις νέες κυρώσεις αυτές, στηλίτευσε το γεγονός ότι οι συζητήσεις του με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για το Ουκρανικό δεν έχουν οδηγήσει «πουθενά», την επομένη της αναβολής επ' αόριστον της συνόδου κορυφής που προγραμματιζόταν να διεξαχθεί στη Βουδαπέστη.

«Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντίμιρ, κάνουμε καλές συζητήσεις, όμως κατόπιν δεν πάνε πουθενά», δήλωσε.

«Ακύρωσα τη συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν. Δεν ένιωθα καλά γι' αυτή. Δεν ένιωθα πως θα μας πήγαινε εκεί που πρέπει να πάμε. Έτσι την ακύρωσα, αλλά θα την κάνουμε στο μέλλον», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Τετάρτης (22/10),συνεδρίασης της Τετάρτης (22/10), το Brent είχε ήδη ενισχυθεί κατά 2%, κλείνοντας στα 62,59 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό είχε αυξηθεί κατά 2,2%, κλείνοντας στα 58,50 δολάρια.

Αλλαγή στάσης από Τραμπ

Οι κυρώσεις σηματοδοτούν σημαντική αλλαγή πολιτικής για τον Τραμπ, ο οποίος μέχρι τώρα δεν είχε επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία για τον πόλεμο, επιλέγοντας να βασιστεί κυρίως σε εμπορικά μέτρα. Ο Τραμπ είχε ήδη επιβάλει πρόσθετους δασμούς 25% στα ινδικά προϊόντα, ως αντίποινα για την αγορά ρωσικού πετρελαίου με έκπτωση από την Ινδία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν επιβάλει αντίστοιχους δασμούς στην Κίνα, η οποία παραμένει επίσης μεγάλος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου. Το ανώτατο όριο τιμής των 60 δολαρίων που είχαν θέσει οι δυτικές χώρες μετά την εισβολή της Ρωσίας έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε μετατόπιση των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου από την Ευρώπη προς την Ασία.

Ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη ότι ακύρωσε μια προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής στην Ουγγαρία με τον Πούτιν, επειδή «δεν ένιωθε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή».

Πρόσθεσε επίσης ότι ελπίζει οι κυρώσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες να μην χρειαστεί να διαρκέσουν για πολύ. Ο Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι του αρέσει να άρει γρήγορα τις κυρώσεις, καθώς θεωρεί ότι οι παρατεταμένες κυρώσεις ενέχουν κινδύνους για την κυριαρχία του δολαρίου στις διεθνείς συναλλαγές πετρελαίου — ένα θέμα που η Ρωσία έχει εκμεταλλευτεί ζητώντας πληρωμές σε άλλα νομίσματα.

Πιέσεις για επέκταση των κυρώσεων

Το μέτρο της Τετάρτης ακολούθησε την απόφαση της Βρετανίας να επιβάλει κυρώσεις στις Rosneft και Lukoil την περασμένη εβδομάδα.

Αναλυτές χαρακτήρισαν την κίνηση σημαντικό βήμα αλλά καθυστερημένο.

«Δεν μπορεί να είναι απλώς ένα και τέλος», δήλωσε ο Έντουαρντ Φίσμαν, πρώην Αμερικανός αξιωματούχος και νυν ανώτερος ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια.

«Το ερώτημα είναι αν οι ΗΠΑ θα απειλήσουν τώρα με κυρώσεις όσους συνεχίζουν να συναλλάσσονται με τις Rosneft και Lukoil».

Ο Τζέρεμι Πάνερ, πρώην ερευνητής κυρώσεων στο Υπουργείο Οικονομικών και νυν εταίρος στη δικηγορική εταιρεία Hughes Hubbard & Reed, σημείωσε ότι η απουσία τραπεζών και Ινδών ή Κινέζων αγοραστών πετρελαίου από τις νέες κυρώσεις «δεν θα τραβήξει την προσοχή του Πούτιν».

Ένας ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος, ωστόσο, χαρακτήρισε την εξέλιξη «εξαιρετική είδηση», επισημαίνοντας ότι οι δύο ρωσικές ενεργειακές εταιρείες ήταν μεταξύ των στόχων κυρώσεων που είχε προτείνει το Κίεβο εδώ και καιρό.

Η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον και η ρωσική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τις νέες κυρώσεις.