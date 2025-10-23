ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Τραμπ «ανεβάζει στροφές» απέναντι στον Πούτιν – Κυρώσεις σε Rosneft και Lukoil εκτοξεύουν τις τιμές του πετρελαίου
Ειδήσεις
08:11 - 23 Οκτ 2025

Ο Τραμπ «ανεβάζει στροφές» απέναντι στον Πούτιν – Κυρώσεις σε Rosneft και Lukoil εκτοξεύουν τις τιμές του πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε για πρώτη φορά κυρώσεις στη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, στο πλαίσιο της δεύτερης θητείας του

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επέβαλε την Τετάρτη (23/10) για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του κυρώσεις στη Ρωσία που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, στοχεύοντας τις πετρελαϊκές εταιρείες Lukoil και Rosneft, καθώς η απογοήτευσή του από τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν αυξάνεται λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι είναι έτοιμο να λάβει περαιτέρω μέτρα και κάλεσε τη Μόσχα να συμφωνήσει άμεσα σε κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

«Δεδομένης της άρνησης του Προέδρου Πούτιν να τερματίσει αυτόν τον παράλογο πόλεμο, το Υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες που χρηματοδοτούν τη πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου», δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε ανακοίνωση.
«Ενθαρρύνουμε τους συμμάχους μας να συμμετάσχουν και να τηρήσουν αυτές τις κυρώσεις».

Ως αποτέλεσμα της κίνησης του Τραμπ, οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται κατά περίπου 3% το πρωί της Πέμπτης (23/10).

Συγκεκριμένα, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς Brent κινείται ανοδικά κατά 3,44%, φτάνοντας στα 64,71 δολάρια το βαρέλι.Το αμερικανικό αργό (U.S. crude) σημειώνει άνοδο 3,50%, στα 60,56 δολάρια το βαρέλι.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, που δίσταζε για μήνες να πάρει απόφαση για τις νέες κυρώσεις αυτές, στηλίτευσε το γεγονός ότι οι συζητήσεις του με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για το Ουκρανικό δεν έχουν οδηγήσει «πουθενά», την επομένη της αναβολής επ' αόριστον της συνόδου κορυφής που προγραμματιζόταν να διεξαχθεί στη Βουδαπέστη.

«Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντίμιρ, κάνουμε καλές συζητήσεις, όμως κατόπιν δεν πάνε πουθενά», δήλωσε.

«Ακύρωσα τη συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν. Δεν ένιωθα καλά γι' αυτή. Δεν ένιωθα πως θα μας πήγαινε εκεί που πρέπει να πάμε. Έτσι την ακύρωσα, αλλά θα την κάνουμε στο μέλλον», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Τετάρτης (22/10),συνεδρίασης της Τετάρτης (22/10), το Brent είχε ήδη ενισχυθεί κατά 2%, κλείνοντας στα 62,59 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό είχε αυξηθεί κατά 2,2%, κλείνοντας στα 58,50 δολάρια.

Αλλαγή στάσης από Τραμπ

Οι κυρώσεις σηματοδοτούν σημαντική αλλαγή πολιτικής για τον Τραμπ, ο οποίος μέχρι τώρα δεν είχε επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία για τον πόλεμο, επιλέγοντας να βασιστεί κυρίως σε εμπορικά μέτρα. Ο Τραμπ είχε ήδη επιβάλει πρόσθετους δασμούς 25% στα ινδικά προϊόντα, ως αντίποινα για την αγορά ρωσικού πετρελαίου με έκπτωση από την Ινδία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν επιβάλει αντίστοιχους δασμούς στην Κίνα, η οποία παραμένει επίσης μεγάλος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου. Το ανώτατο όριο τιμής των 60 δολαρίων που είχαν θέσει οι δυτικές χώρες μετά την εισβολή της Ρωσίας έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε μετατόπιση των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου από την Ευρώπη προς την Ασία.

Ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη ότι ακύρωσε μια προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής στην Ουγγαρία με τον Πούτιν, επειδή «δεν ένιωθε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή».

Πρόσθεσε επίσης ότι ελπίζει οι κυρώσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες να μην χρειαστεί να διαρκέσουν για πολύ. Ο Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι του αρέσει να άρει γρήγορα τις κυρώσεις, καθώς θεωρεί ότι οι παρατεταμένες κυρώσεις ενέχουν κινδύνους για την κυριαρχία του δολαρίου στις διεθνείς συναλλαγές πετρελαίου — ένα θέμα που η Ρωσία έχει εκμεταλλευτεί ζητώντας πληρωμές σε άλλα νομίσματα.

Πιέσεις για επέκταση των κυρώσεων

Το μέτρο της Τετάρτης ακολούθησε την απόφαση της Βρετανίας να επιβάλει κυρώσεις στις Rosneft και Lukoil την περασμένη εβδομάδα.

Αναλυτές χαρακτήρισαν την κίνηση σημαντικό βήμα αλλά καθυστερημένο.

«Δεν μπορεί να είναι απλώς ένα και τέλος», δήλωσε ο Έντουαρντ Φίσμαν, πρώην Αμερικανός αξιωματούχος και νυν ανώτερος ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια.
«Το ερώτημα είναι αν οι ΗΠΑ θα απειλήσουν τώρα με κυρώσεις όσους συνεχίζουν να συναλλάσσονται με τις Rosneft και Lukoil».

Ο Τζέρεμι Πάνερ, πρώην ερευνητής κυρώσεων στο Υπουργείο Οικονομικών και νυν εταίρος στη δικηγορική εταιρεία Hughes Hubbard & Reed, σημείωσε ότι η απουσία τραπεζών και Ινδών ή Κινέζων αγοραστών πετρελαίου από τις νέες κυρώσεις «δεν θα τραβήξει την προσοχή του Πούτιν».

Ένας ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος, ωστόσο, χαρακτήρισε την εξέλιξη «εξαιρετική είδηση», επισημαίνοντας ότι οι δύο ρωσικές ενεργειακές εταιρείες ήταν μεταξύ των στόχων κυρώσεων που είχε προτείνει το Κίεβο εδώ και καιρό.

Η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον και η ρωσική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τις νέες κυρώσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/10/2025 - 08:40
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ομπάμα στα παρασκήνια: Πώς κινεί τα νήματα ενάντια στον Τραμπ
Ειδήσεις

Ομπάμα στα παρασκήνια: Πώς κινεί τα νήματα ενάντια στον Τραμπ 

Πεντάγωνο ΗΠΑ: Αμφιβόλου ποιότητας ΜΜΕ παίρνουν τη θέση των διαπιστευμένων δημοσιογράφων
Ειδήσεις

Πεντάγωνο ΗΠΑ: Αμφιβόλου ποιότητας ΜΜΕ παίρνουν τη θέση των διαπιστευμένων δημοσιογράφων

Σχέδιο Τραμπ για «αντίποινα» στην Κίνα: Απαγόρευση εξαγωγών προϊόντων με αμερικανικό λογισμικό
Ειδήσεις

Σχέδιο Τραμπ για «αντίποινα» στην Κίνα: Απαγόρευση εξαγωγών προϊόντων με αμερικανικό λογισμικό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Τα ανησυχητικά «σημάδια» για την οικονομία – Οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν ταχύτερα την αγορά
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Τα ανησυχητικά «σημάδια» για την οικονομία – Οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν ταχύτερα την αγορά

Times: Το Πεντάγωνο πιέζει για άμεση αύξηση παραγωγής όπλων λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων
Ειδήσεις

Times: Το Πεντάγωνο πιέζει για άμεση αύξηση παραγωγής όπλων λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων

Ρωσικά πλήγματα σε διυλιστήρια στη Σούμι - Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανική επίθεση
Ειδήσεις

Ρωσικά πλήγματα σε διυλιστήρια στη Σούμι - Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανική επίθεση

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν: Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό επιβαρύνεται με περίπου 1.000 δολάρια
Ειδήσεις

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν: Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό επιβαρύνεται με περίπου 1.000 δολάρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/08/2026 - 22:00

Bank of America: Η Gen Z αποταμιεύει λιγότερο, αλλά καταναλώνει περισσότερο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 21:30

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος

Ειδήσεις
09/08/2026 - 21:00

ΗΠΑ: Τα ανησυχητικά «σημάδια» για την οικονομία – Οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν ταχύτερα την αγορά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 20:00

Επιστρέφει το MySpace: Η νοσταλγία και οι πιθανότητες επιτυχίας στο σύγχρονο μιντιακό τοπίο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 19:25

Πάρος: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του beach bar όπου πνίγηκε το 4χρονο παιδί

Ειδήσεις
09/08/2026 - 19:00

Reuters/Ipsos: Τρεις στους πέντε Αμερικανούς υπέρ αυστηρότερων ελέγχων στις εταιρείες social media

Ειδήσεις
09/08/2026 - 18:38

Απίστευτο περιστατικό στη Μήλο - Ελικόπτερο προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο για να κάνει μπάνιο ο ιδιοκτήτης

Ειδήσεις
09/08/2026 - 18:10

Πυρκαγιά στο Μουζάκι Πύργου - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 17:30

Times: Το Πεντάγωνο πιέζει για άμεση αύξηση παραγωγής όπλων λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:45

Ισραήλ: Aπορρίπτει το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:00

Ισπανία: Συνοριακοί έλεγχοι σε 200 ταξιδιώτες από την Ιταλία μετά τη διαμάχη για το μεταναστευτικό

Ναυτιλία
09/08/2026 - 14:15

993 ημέρες κρίσης: Στο «κόκκινο» και πάλι η παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 13:30

Φιντάν: Επιμένει η Άγκυρα - Ιδανική λύση για την Κύπρο η δημιουργία δύο κρατών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:54

March to Gaza: Διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε δεκάδες περιοχές της χώρας 

Ανεμοδείκτης
09/08/2026 - 12:19

Ο Πρόεδρος δεν αποχωρίζεται την γκλίτσα ούτε στη Σύρο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:10

Ρωσικά πλήγματα σε διυλιστήρια στη Σούμι - Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανική επίθεση

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:40

Τυφώνας «Dolphin»: Σε συναγερμό η Κίνα για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:15

Χούθι: Επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:55

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:25

Πειραιάς: Ιδιαίτερα υψηλή η επιβατική κίνηση - Πάνω από 34000 επιβάτες αναχωρούν για τα νησιά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:00

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν: Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό επιβαρύνεται με περίπου 1.000 δολάρια

Magazino
09/08/2026 - 09:00

μάιμέτσοβο: Πώς δύο νέοι επαναπροσδιορίζουν τον τουρισμό μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό

Ειδήσεις
08/08/2026 - 21:12

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ