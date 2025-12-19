Η Ουκρανία έπληξε τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μεσόγειο

Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, «Η SBU έπληξε με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ένα πετρελαιοφόρο του ρωσικού αποκαλούμενου ‘σκιώδους στόλου‘, το QENDIL”. Παράλληλα τόνισε ότι «Η Ρωσία χρησιμοποιούσε αυτό το πετρελαιοφόρο για να παρακάμπτει τις κυρώσεις και να χρηματοδοτεί “τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας”».

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο της SBU, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε απόσταση άνω των 2.000 χιλιομέτρων από το ουκρανικό έδαφος, ενώ το πλοίο ήταν άδειο τη στιγμή της επίθεσης. Δεν δόθηκαν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το σημείο εκτόξευσης των drones ή τις χώρες πάνω από τις οποίες ενδεχομένως πέταξαν.

Η ουκρανική πλευρά διαβεβαίωσε ότι, επειδή το πετρελαιοφόρο δεν μετέφερε φορτίο, δεν υφίσταται περιβαλλοντικός κίνδυνος, υπογραμμίζοντας ότι το πλοίο «υπέστη σημαντικές ζημιές» και δεν μπορεί πλέον «να εκπληρώσει την αποστολή του». Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι «Ο εχθρός οφείλει να καταλάβει ότι η Ουκρανία δεν θα σταματήσει να τον πλήττει παντού στον κόσμο, όπου κι αν βρίσκεται».

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι «οι επιθέσεις του Κιέβου σε πετρελαιοφόρα δεν θα φέρουν αποτελέσματα και δεν θα διαταράξουν τον εφοδιασμό, αλλά η Ρωσία σίγουρα θα απαντήσει».

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Ουκρανία πλήττει με επιτυχία τον ρωσικό στόλο. Τέτοιου είδους χτυπήματα έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα. Το καινούριο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι το πλήγμα πραγματοποιήθηκε εκτός Μαύρης Θάλασσας, αλλά στη Μεσόγειο, μακριά από την κεντρική εστία πολέμου. Ως τούτου υπάρχει η ανησυχία για μεταφορά των εχθροπραξιών σε περιοχές μακριά από το μέτωπο.

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