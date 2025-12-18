Μαύρη Θάλασσα: Κλιμάκωση επιθέσεων σε λιμάνια – Παρέμβαση IMO για την προστασία της ναυσιπλοΐας

Νέα διάσταση στην αστάθεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα και τις παραποτάμιες οδούς της Ρωσίας δίνει νέα ουκρανική επίθεση με drone στο λιμάνι Ροστόφ-ον-Ντον, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο μελών πληρώματος εμπορικού πλοίου και τον τραυματισμό ακόμη τριών.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το πλήγμα σημειώθηκε σε πλοίο γενικού φορτίου που βρισκόταν στο λιμάνι της πόλης. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ροστόφ, Yuri Slusar, ανακοίνωσε το περιστατικό σήμερα το πρωί, χωρίς να δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία του πλοίου.

Το νέο επεισόδιο έρχεται να επιβεβαιώσει τις αυξανόμενες ανησυχίες της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας για τη μεταφορά της σύγκρουσης σε καθαρά εμπορικούς στόχους, τόσο στη Μαύρη Θάλασσα όσο και σε κρίσιμες ποτάμιες αρτηρίες που συνδέονται με αυτήν.

Υπό το βάρος των εξελίξεων, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) προσφέρθηκε να διαμεσολαβήσει μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με στόχο την αποτροπή επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων.

Ο γενικός γραμματέας του IMO, Arsenio Dominguez, κάλεσε τις δύο πλευρές να σταματήσουν τα πλήγματα σε εμπορικά πλοία και λιμάνια, επισημαίνοντας ότι η προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

Παράλληλα, ο Dominguez δήλωσε ότι ο IMO είναι έτοιμος να στηρίξει συνομιλίες αποκλειστικά για ζητήματα ναυσιπλοΐας και ασφάλειας στη θάλασσα, χωρίς η πρωτοβουλία να συνδέεται με ευρύτερη ειρηνευτική διαδικασία.

Στο παρόν στάδιο, η πρωτοβουλία του IMO εκλαμβάνεται ως προσπάθεια περιορισμού των συνεπειών της σύγκρουσης στη διεθνή ναυτιλία, σε μια περίοδο όπου τα εμπορικά πλοία και τα πληρώματά τους βρίσκονται ολοένα και συχνότερα στο επίκεντρο στρατιωτικών επιχειρήσεων.