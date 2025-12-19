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ΥΠΑΑΤ: 260 εκατ. ευρώ για σχέδια βελτίωσης σε ανταγωνιστικότητα, νερό και ενέργεια στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
14:48 - 19 Δεκ 2025

ΥΠΑΑΤ: 260 εκατ. ευρώ για σχέδια βελτίωσης σε ανταγωνιστικότητα, νερό και ενέργεια στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Reporter.gr Newsroom
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Σε προδημοσίευση τέθηκε η ενιαία πρόσκληση των παρεμβάσεων Π3-73-2.1 «Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που συμβάλλουν στην Ανταγωνιστικότητα», Π3-73-2.2 «Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» και Π3-73-2.6 «Επενδύσεις κυκλικής οικονομίας και ενεργειακές επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις», συνολικού προϋπολογισμού άνω των 260 εκατ. ευρώ.

Την υπογραφή της προδημοσίευσης ανακοίνωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, και η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρώ Ζέρβα, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες επενδύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων και τη μετάβαση σε πρακτικές κυκλικής οικονομίας και ενεργειακής εξοικονόμησης.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Παρέμβασης θα είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου (ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών).

Προϋπολογισμός Παρέμβασης

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 200 εκ. ευρώ για επενδύσεις της παρέμβασης Π3-73-2.1, σε 21,9 εκ. ευρώ για επενδύσεις της παρέμβασης Π3-73-2.2 και σε 40,7 εκ. ευρώ για την παρέμβαση Π3-73-2.6. Με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ο προϋπολογισμός θα κατανεμηθεί στις Περιφέρειες της Χώρας.

Επιλέξιμες επενδύσεις

Η επιλεξιμότητα αφορά τις εξής κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών:

Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.

1. Αγορά γης έως το 10% των επιλέξιμων δαπανών του σχεδίου.

2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση φυτειών παραγωγικής διάρκειας ζωής τουλάχιστον πέντε ετών, των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου.

4. Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών ή επενδύσεων.

5. Αγορά καινούργιου ανθοκομικού/μελισσοκομικού αυτοκινήτου.

6. Μηχανολογικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης.

7. Επενδύσεις εκσυγχρονισμού και μηχανολογικός εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας.

8. Κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικός εξοπλισμός για την ανάκτηση, επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και παραπροϊόντων στην πηγή.

9. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος.

10. Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις, εντός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

11. Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου.

12. Γενικές Δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Ένταση στήριξης

Ανάλογα με τον τύπο της επένδυσης, την ιδιότητα του υποψηφίου και τον τόπο έδρας του, η ένταξη στήριξης διαμορφώνεται από 50% έως 70%.

Βαθμολογία

Το μέτρο είναι ανταγωνιστικό, δηλαδή κάθε αίτηση βαθμολογείται ξεχωριστά και ύστερα από την συνολική αξιολόγηση κατατάσσεται σύμφωνα με τη βαθμολογία της. Στην περίπτωση μη επάρκειας πόρων, εγκρίνονται κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις με την υψηλότερη βαθμολογία ενώ οι υπόλοιπες αιτήσεις απορρίπτονται. Οι αρχές των κριτηρίων επιλογής είναι:

1. Η δυναμική της εκμετάλλευσης

2. Η κατεύθυνση της εκμετάλλευσης

3. Η δυναμική του υποψηφίου

4. Το είδος των επενδυτικών δαπανών

5. Η περιοχή παρέμβασης

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (OΠΣΚΕ) στον δικτυακό τόπο www.opske.gr.

Η περίοδος υποβολής θα καθοριστεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

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