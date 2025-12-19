Bitcoin: Προσπάθεια σταθεροποίησης στα $88.000 - Δεν ανησυχούν οι αναλυτές: Κέρδη 488% σε δύο χρόνια

Το Bitcoin ξεκίνησε την Παρασκευή 19/12 με τη διαπραγμάτευση πάνω από τα 88.000 δολάρια, παρά το γεγονός ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε τα επιτόκια στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν 30 ετών. Στην συνέχεια, όμως, ξεκίνησαν οι απώλειες και το μεσημέρι της Παρασκευής παλεύει να κρατηθεί στα 88.000 δολάρια.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Παρασκευής το κυριότερο κρυπτονόμισμα δίνει μια μάχη στα 88.000 και πιο συγκεκριμένα στα 87.962,38 εμφανίζοντας απώλειες 1,02%.

Και άλλα κρυπτονομίσματα κατέγραψαν άνοδο το πρωί της Παρασκευής με το Ether (ETH) να αυξάνεται κατά 3,4% τις τελευταίες 24 ώρες, ενώ σημαντικά altcoins όπως τα BNB και SOL ενισχύθηκαν λιγότερο από 1%. Αυτή την ώρα, όμως, εμφανίζουν και αυτά απώλειες.

Ο ευρύτερος δείκτης CoinDesk 20 (CD20) σημείωσε άνοδο 1,3%.

Στο παρασκήνιο, δημοσιεύθηκαν χθες τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία ήταν χαμηλότερα των προβλέψεων. Η έκθεση αυτή αύξησε τις πιθανότητες μελλοντικής μείωσης επιτοκίων από τη Federal Reserve, γεγονός που θα μπορούσε να ωφελήσει τα ρίσκα περιουσιακά στοιχεία, αν και οι αγορές προβλέψεων δείχνουν σε μεγάλο βαθμό ότι δεν αναμένεται μείωση επιτοκίων τον επόμενο μήνα. Παράλληλα, τα ρίσκα περιουσιακά στοιχεία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πιθανότητα αποεπένδυσης από την αγορά Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

«Το κεφάλαιο εξακολουθεί να ρέει επιθετικά σε υποδομές AI, αλλά τα ερωτήματα για τη δημιουργία εσόδων γίνονται όλο και πιο δύσκολα να αγνοηθούν», έγραψαν οι αναλυτές της QCP Capital. «Μεγάλοι παίκτες όπως οι Oracle και Iren αυξάνουν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, ενώ τα έσοδα από AI παραμένουν σχετικά σταθερά».

Οι αναλυτές τόνισαν ότι οι αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσαν να καταρρεύσουν αν τα έσοδα δεν υλοποιηθούν. Πολλές εταιρείες κρυπτονομισμάτων επωφελούνται από την αγορά AI, ιδιαίτερα οι miners του Bitcoin που έχουν αρχίσει να επενδύουν σε υποδομές AI μέσω πολυεκατομμυρίων συμφωνιών.

Οι κανονιστικές εξελίξεις υποστηρίζουν επίσης την ανάπτυξη της αγοράς. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να εδραιώσουν την κανονιστική αρχιτεκτονική του GENIUS Act το 2026», δήλωσε ο Ira Auerbach, επικεφαλής της Tandem στο Offchain Labs και πρώην υπεύθυνος ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στο Nasdaq, στο CoinDesk. «Οι εκδότες stablecoin που βασίζονταν σε offshore καθεστώτα θα έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα φέρνοντας τις αποθεματικές τους και τις δραστηριότητες στις ΗΠΑ».

Ο Auerbach πρόσθεσε ότι κάποιοι πάροχοι συνταξιοδοτικών σχεδίων προετοιμάζονται να δοκιμάσουν funds με στόχο ημερομηνίας ή balanced funds με έκθεση 0,5% έως 1% σε κρυπτονομίσματα, δημιουργώντας πιθανώς σταθερή ζήτηση λιγότερο εξαρτημένη από τις κυκλικές κινήσεις της αγοράς.

«Με αυτόν τον τρόπο, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αντιμετωπίζονται λιγότερο ως παράγοντας βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων και περισσότερο ως ένας ακόμη παράγοντας ρίσκου στην κατασκευή μακροπρόθεσμου χαρτοφυλακίου, που είναι ο τρόπος με τον οποίο αρχίζει να διαμορφώνεται η δομική ζήτηση», πρόσθεσε ο Auerbach.

Φέτος ήταν δύσκολη χρονιά, αλλά το BTC παραμένει πάνω από 400% από το χαμηλό του κύκλου

Οι αγορές κρυπτονομισμάτων βρίσκονται αυτή τη στιγμή περίπου 13% χαμηλότερα σε σχέση με τις αρχές του έτους, ενώ το Bitcoin έχει υποχωρήσει περίπου 8%. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς βρίσκεται πλέον στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο, μετά την πτώση της κάτω από τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια αυτήν την εβδομάδα. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές και ειδικούς, η εικόνα δεν είναι τόσο αρνητική.

«Καταλαβαίνω ότι η φετινή χρονιά ήταν βαρετή, αλλά λάβετε υπόψη ότι το Bitcoin είχε αυξηθεί 468% τα δύο προηγούμενα χρόνια», παρατήρησε την Πέμπτη ο Eric Balchunas, ανώτερος αναλυτής ETF της Bloomberg. Πρόσθεσε ότι αυτό αντιστοιχεί σε ετήσια απόδοση 138%, οκτώ φορές υψηλότερη από τις αμερικανικές μετοχές.

«Αυτή είναι τεράστια υπεραπόδοση σε σχέση με το κανονικό», είπε, πριν προσθέσει: «ό,τι συνέβη φέτος είναι απλώς ότι επιστρέψατε ένα μικρό μέρος της υπεραπόδοσης».

«Είναι σαν να έχεις το παγωτό σου με 55 κεράσια αντί για 60. Είσαι ΟΚ!»

Κοιτώντας το διάγραμμα του Bitcoin από ετήσια σκοπιά, φαίνεται ότι παραμένει σε ισχυρή ανοδική τάση. Το BTC εξακολουθεί να είναι διπλάσιο από την τιμή που είχε πριν από δύο χρόνια και πάνω από 400% υψηλότερο από τον Δεκέμβριο του 2022.

Παρά αυτά, το περιουσιακό στοιχείο συνεχίζει να αδυνατίζει βραχυπρόθεσμα και διαπραγματευόταν γύρω στα 87.000 δολάρια τη στιγμή της συγγραφής, 31% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό, αλλά με άνοδο 2,3% μετά την αύξηση επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας την Παρασκευή.

Απώλειες για τα περισσότερα altcoins

Όσον αφορά την αγορά των εναλλακτικών κρυπτονομισμάτων, η εικόνα παραμένει κόκκινη με τα περισσότερα από αυτά να παρουσιάζουν απώλειες με ελάχιστες εξαιρέσεις.

Πιο αναλυτικά, το Leo Token σημειώνει εντυπωσιακή άνοδο κατά 12,70% στα 7,34 δολάρια, το ZCash κερδίζει κατά 6,68% στα 428,90 δολάρια και το Bitcoin με κέρδη 2,69% κινείται στα 585,56 δολάρια.

Στον αντίποδα τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα αιμορραγούν, με κορυφαία σε απώλειες τα Hype με -3% στα 24,36 δολάρια, Link με -2,25% στα 12,46, LTC με -2,28% στα 76,35 δολάρια και ICP με -3,49 στα 2,91 δολάρια. Το Ethereum ενώ ξεκίνησε με απώλειες αυτή την ώρα χάνει κατά 0,15% στα 2.960,40 δολάρια.