Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Κλειστά τα διόδια των Μαλγάρων - Κυβερνητική απάντηση στα 27 αιτήματα

Συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στη Βόρεια Ελλάδα, με μπλόκα και αποκλεισμούς σε κομβικά σημεία, προκαλώντας σημαντικές αλλαγές στην κυκλοφορία. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα διόδια των Μαλγάρων, όπου οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, παράλληλα με άλλες συμβολικές δράσεις σε Ημαθία, Πέλλα, Πιερία και Καβάλα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων θα παραμείνει κλειστό έως και την Τρίτη. Παράλληλα, από την 1η Δεκεμβρίου είναι κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ από τις 12:30 το μεσημέρι έκλεισε και το άλλο ρεύμα. Οι αγρότες έχουν αποφασίσει, ωστόσο, να ανοίξουν τα μπλόκα προσωρινά για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων.

Στον Προμαχώνα, οι αποκλεισμοί συνεχίζονται για τις νταλίκες, με τις καθυστερήσεις να ξεπερνούν τις 8 ώρες. Ανοιχτή παραμένει η διέλευση για ΙΧ και λεωφορεία, ενώ στο Τελωνείο των Κήπων η διέλευση προς Τουρκία και Βουλγαρία γίνεται χωρίς προβλήματα.

Συμβολικοί αποκλεισμοί και τοπικά μπλόκα

Οι αγρότες συνεχίζουν τις συμβολικές δράσεις, όπως στον κόμβο της Κουλούρας, όπου σήμερα θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός διάρκειας μιας ώρας με διανομή βαζών κομπόστας ροδάκινου. Στο μπλόκο του Νησελίου Ημαθίας το ρεύμα της Εγνατίας προς Βέροια παραμένει κλειστό επ’ αόριστον, με ανοιχτή μόνο δίοδο για οχήματα έκτακτης ανάγκης. Στο σημείο συμμετέχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρύα Βρύση Πέλλας, ενώ ενεργό είναι και το μπλόκο στο Γυψοχώρι Πέλλας.

Αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», ενώ οι παραγωγοί της Σκύδρας, της Αριδαίας και της Έδεσσας σχεδιάζουν κοινή πορεία στο τελωνείο της Σκύδρας, με συμβολικό αποκλεισμό διάρκειας δύο ωρών από τις 17:00.

Στην Πιερία, οι αγρότες του Αιγινίου και του Δήμου Δίου – Ολύμπου πραγματοποιούν καθημερινά συμβολικούς αποκλεισμούς στις παλαιές εθνικές οδούς και στους κόμβους Βαρικού.

Μπλόκα σε Καβάλα, Δράμα και Σέρρες

Στον νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, στη Χρυσούπολη και στον κόμβο της Μουσθένης επί της Εγνατίας Οδού, με παράσταση διαμαρτυρίας στον ΕΛΓΑ προγραμματισμένη για τις 22/12. Ο κόμβος Κερδυλλίων παραμένει κλειστός επ’ αόριστον, με διέλευση μόνο μέσω παρακαμπτήριων οδών.

Στη Δράμα, οι παραγωγοί πραγματοποιούν συμβολικούς αποκλεισμούς στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και την πόλη της Δράμας.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται με στόχο να γνωστοποιηθούν τα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων, χωρίς να ταλαιπωρείται υπερβολικά η κοινωνία, ιδιαίτερα ενόψει των εορτών. Οι αποφάσεις των τοπικών μπλόκων συντονίζονται με τις κατευθύνσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, η οποία συνεδρίασε πρόσφατα στον Λευκώνα Σερρών.

Οι αγρότες τονίζουν ότι οι ενέργειες αυτές γίνονται για να ενισχυθεί η φωνή τους απέναντι στις πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις του κλάδου, ενώ παράλληλα προγραμματίζονται νέες δράσεις τις επόμενες ημέρες, ανάλογα με την εξέλιξη των συνομιλιών με τις αρμόδιες αρχές.

Τι λέει η κυβέρνηση για τα αιτήματα των αγροτών

Η κυβέρνηση από τη μεριά της δημοσοποίησε μία λίστα για τα θέματα των αγροτών. Όπως αναφέρεται σε αυτήν, τα 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών είτε έχουν υλοποιηθεί είτε βρίσκονται υπό επεξεργασία προκειμένου να υλοποιηθούν.

Τα 7 εξ αυτών δεν μπορούν να επιλυθούν είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά.

* Πιο αναλυτικά η λίστα της κυβέρνησης με τα αιτήματα στα επισυναπτόμενα αρχεία