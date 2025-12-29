Τραγωδία στην Καλαμπάκα: Νεκρά δύο αδέλφια από αναθυμιάσεις

Σοκ προκαλεί η είδηση για την περιοχή της Κρύας Βρύσης Καλαμπάκας, όπου δύο αδέλφια εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στην οικία όπου διέμεναν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το trikalaola.gr, τα θύματα είναι ένας άνδρας ηλικίας περίπου 73 ετών και η αδελφή του, 65 ετών. Τα πρώτα στοιχεία οδηγούν τις Αρχές στο ενδεχόμενο οι θάνατοί τους να συνδέονται με αναθυμιάσεις από σόμπα που χρησιμοποιούσαν για τη θέρμανση του σπιτιού.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν τον χώρο και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες, ενώ ενημερώθηκαν και οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται να διαπιστωθούν από την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τα δύο αδέλφια. Μέχρι τότε, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.