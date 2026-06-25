Στο ΕΣΠΑ η 2η φάση της σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης στην σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα

Η πράξη αφορά στην ολοκλήρωση της εγκατάστασης συστημάτων σηματοδότησης- τηλεδιοίκησης, ETCS L1 και ηλεκτροκίνησης στην υφιστάμενη μονή σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφαρσάλου-Καλαμπάκας (σε μήκος 80,4km) καθώς και στην ολοκλήρωση της κατασκευής παρακαμπτηρίου και αποβάθρας στην περιοχή των Σοφάδων και των εργασιών ανακαίνισης/επισκευής μικρής κλίμακας σε υφιστάμενα κτήρια σιδηροδρομικών σταθμών.
Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει στην αναβάθμιση του κεντρικού σιδηροδρομικού δικτύου, με την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων, ενισχύοντας την ασφάλεια, τη διαλειτουργικότητα και την αποδοτικότητα.