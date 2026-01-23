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Γροιλανδία: Οι Δανοί στρατιώτες έτοιμοι για μάχη μετά τις αμερικανικές απειλές
Ειδήσεις
14:27 - 23 Ιαν 2026

Γροιλανδία: Οι Δανοί στρατιώτες έτοιμοι για μάχη μετά τις αμερικανικές απειλές

Reporter.gr Newsroom
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Οι Δανοί στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στη Γροιλανδία έχουν λάβει εντολή να είναι έτοιμοι για μάχη σε περίπτωση οποιασδήποτε αμερικανικής επίθεσης στο αυτόνομο νησί, το οποίο ανήκει στη Δανία, όπως μετέδωσε σήμερα η δανέζικη κρατική ραδιοφωνία-τηλεόραση DR.

Σύμφωνα με το DR, ο δανέζικος στρατός ζήτησε την προηγούμενη εβδομάδα από τα στρατεύματα στη Γροιλανδία να εξοπλιστούν με πραγματικές σφαίρες, ενώ υπάρχει ενδεχόμενο αποστολής περισσότερων δυνάμεων και μέσων εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Παράλληλα, πολιτικά και στρατιωτικά αεροσκάφη έχουν αρχίσει να μεταφέρουν στρατιώτες και εξοπλισμό στο νησί, στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης της παρουσίας εκεί.

Ο Δανός υπουργός Άμυνας Τρελς Λουντ Πούλσεν αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους.

Αμερικανικές δηλώσεις και μελλοντική συμφωνία

Έπειτα από εβδομάδες επιθετικών δηλώσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη από το Νταβός ότι κατέληξε «σε ένα πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας», το οποίο παραμένει ασαφές. Φάνηκε να υπαναχωρεί από τη χρήση βίας για την απόκτηση του νησιού και από την επιβολή επιπλέον δασμών εις βάρος ευρωπαϊκών χωρών.

Στρατιωτικά γυμνάσια Arctic Endurance

Επισήμως, η ανάπτυξη των δανικών στρατευμάτων στη Γροιλανδία εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατιωτικών γυμνασίων Arctic Endurance, που οργανώνονται από τον στρατό της Δανίας σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών του ΝΑΤΟ. Η Κοπεγχάγη έχει τονίσει ότι τα γυμνάσια αυτά θα συνεχιστούν για μεγάλο μέρος της χρονιάς.

Συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών

Μετά τις αμερικανικές απειλές, οκτώ ευρωπαϊκές χώρες έστειλαν στη Γροιλανδία μερικές δεκάδες στρατιώτες για την υποστήριξη των δυνάμεων. Ορισμένοι από αυτούς έχουν ήδη επιστρέψει στις πατρίδες τους, κυρίως μια ομάδα περίπου 15 Γερμανών και μερικών Σουηδών, ενώ άλλοι συνεχίζουν να φτάνουν στο νησί.

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