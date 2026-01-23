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Bloomberg: «Λευκή επιταγή» από τη Δανία για στρατιωτικές δραστηριότητες στη Γροιλανδία το σχέδιο Τραμπ
Ειδήσεις
09:57 - 23 Ιαν 2026

Bloomberg: «Λευκή επιταγή» από τη Δανία για στρατιωτικές δραστηριότητες στη Γροιλανδία το σχέδιο Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Πληροφορίες σχετικά με το «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία που εξήγγειλε από το Νταβός ο Ντόναλντ Τραμπ μεταδίδει το Bloomberg. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι ΗΠΑ επιδιώκουν την πλήρη αναθεώρηση της αμυντικής συμφωνίας τους με τη Δανία, με στόχο να αρθούν κάθε είδους περιορισμοί στη στρατιωτική τους παρουσία στη Γροιλανδία. 

Συνοπτικά, οι ΗΠΑ θέλουν να γίνει η Γροιλανδία ένα πεδίο ανεμπόδιστης στρατιωτικής δραστηριότητας. Ζητούν δηλαδή μια «λευκή επιταγή» για να κάνουν ουσιαστικά ό,τι θέλουν στο έδαφος της Γροιλανδίας, χωρίς να την προσαρτήσουν.

Μέχρι σήμερα, οι ΗΠΑ οφείλουν να «συμβουλεύονται και να ενημερώνουν» τη Δανία και τη Γροιλανδία πριν από οποιαδήποτε «σημαντική αλλαγή» στις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις στο νησί. Αυτό ακριβώς το σημείο είναι που οι Αμερικανοί διαπραγματευτές θέλουν να αφαιρέσουν ή να αποδυναμώσουν, ώστε να μην υπάρχει καμία νομική ή πολιτική δέσμευση.

Άτομα με γνώση των συνομιλιών αναφέρουν στο Bloomberg ότι η αμερικανική πλευρά επιδιώκει διατύπωση που θα εξασφαλίζει απόλυτη ελευθερία κινήσεων, χωρίς χρονικούς ή επιχειρησιακούς περιορισμούς. Οι τελικές λεπτομέρειες της συμφωνίας παραμένουν ανοιχτές και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άνα Κέλι, υποστήριξε ότι «αν αυτή η συμφωνία ολοκληρωθεί –και ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος– οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πετύχουν όλους τους στρατηγικούς τους στόχους στη Γροιλανδία, με ελάχιστο κόστος και σε μόνιμη βάση». Όπως ανέφερε, περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν όταν υπάρξει οριστική συμφωνία όλων των εμπλεκομένων. Η δανική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον απέφυγε να σχολιάσει.

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