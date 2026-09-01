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Μητσοτάκης: Νέα πνοή στα σχολεία με €400 εκατ. – Έμφαση στην ειδική αγωγή
Πολιτική
15:14 - 01 Σεπ 2026

Μητσοτάκης: Νέα πνοή στα σχολεία με €400 εκατ. – Έμφαση στην ειδική αγωγή

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί το Ειδικό Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καισαριανής «Ρόζα Ιμβριώτη», το πρώτο δημόσιο σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες που ιδρύθηκε το 1937 στην Ελλάδα και ένα από τα σχεδόν 240 σχολεία που ανακαινίζονται στον δεύτερο κύκλο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα και τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, ξεναγήθηκε από τη Διευθύντρια του σχολείου Μυρτώ Μάλλη Πολάκη στις πλήρως ανακαινισμένες αίθουσες διδασκαλίας, στους κοινόχρηστους και προαύλιους χώρους καθώς και τους νέους χώρους υγιεινής και ενημερώθηκε για τη λειτουργία και τις δράσεις του σχολείου, το οποίο φιλοξενεί συνολικά 70 παιδιά και απασχολεί 50 εκπαιδευτικούς.

Χάρη στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», και με χορηγία των τεσσάρων τραπεζών, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς, ο συνολικός αριθμός των σχολείων στα οποία έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή ολοκληρώνονται ουσιαστικές παρεμβάσεις κτηριακής αναβάθμισης και προσβασιμότητας ανέρχεται σε 670.

«Η αλήθεια είναι ότι η ειδική αγωγή ήταν στο παρελθόν παραμελημένη. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να καλύψουμε το χαμένο έδαφος», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναδεικνύοντας το γεγονός ότι δίνεται προτεραιότητα στην αύξηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ειδικά σχολεία. Φέτος μία στις τέσσερις προσλήψεις κατευθύνονται στην ειδική αγωγή, ενώ ταυτόχρονα έχουν προτεραιοποιηθεί τα ειδικά σχολεία στα προγράμματα αναβάθμισης υποδομών.

«Είναι ένα μόνο από τα 238 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτείας με τις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες. Θέλω να θυμίσω ότι είναι μία συνολική δωρεά, η οποία σε ορίζοντα τετραετίας θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Μία δράση κοινωνικής ευθύνης, η οποία υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις κτηριακές υποδομές της εκπαίδευσής μας και να μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μας ποιοτικότερα, ασφαλέστερα, πιο όμορφα, πιο προσβάσιμα σχολεία», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του Πρωθυπουργού: «Βρισκόμαστε σήμερα, όπως είπε και η κα Διευθύντρια, στο πρώτο ειδικό σχολείο, το οποίο δημιουργήθηκε στην πατρίδα μας το 1937.

Είναι ένα μόνο από τα 238 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτείας με τις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες.

Θέλω να θυμίσω ότι είναι μία συνολική δωρεά, η οποία σε ορίζοντα τετραετίας θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Μία δράση κοινωνικής ευθύνης, η οποία υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις κτηριακές υποδομές της εκπαίδευσής μας και να μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μας ποιοτικότερα, ασφαλέστερα, πιο όμορφα, πιο προσβάσιμα σχολεία.

Σε όλη την Ελλάδα είχαμε ανοιχτά εργοτάξια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, όχι μόνο στις τράπεζες, αλλά και στις “Κτιριακές Υποδομές”, οι οποίες συντόνισαν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο, ώστε όλα τα σχολεία να μπορέσουν να παραδοθούν στην ώρα τους και να είναι έτοιμα για το πρώτο σχολικό κουδούνι της επόμενης Παρασκευής.

Και προφανώς, η δράση αυτή συνεχίζεται. Έχουμε έναν πολύ καλά προγραμματισμένο κύκλο εργασιών, που θα υλοποιηθεί και τα επόμενα καλοκαίρια και βέβαια, θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία θα αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων.

Δεν σταματάει αυτή η προσπάθεια, είναι συνεχής, αλλά για μας η καλύτερη επιβράβευση είναι τα χαμόγελα των παιδιών όταν θα έρθουν και θα δουν ένα καινούριο σχολείο, το οποίο θα είναι αντάξιο των προσδοκιών τους και βέβαια αντάξιο και των προσδοκιών των εκπαιδευτικών μας.

Μια ειδική μνεία για την ειδική αγωγή, κα Διευθύντρια: φέτος ένας στους τέσσερις μόνιμους διορισμούς που έγιναν στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αφορούν καθηγητές και δασκάλους της ειδικής αγωγής, 1.730 περίπου τον αριθμό.

Η αλήθεια είναι ότι η ειδική αγωγή ήταν στο παρελθόν παραμελημένη. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και θέλω με την ευκαιρία αυτή να σας συγχαρώ για τη σπουδαία δουλειά την οποία κάνετε και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκπαιδευτικούς μας, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτό το τόσο κοινωνικά ευαίσθητο και σημαντικό τμήμα της εκπαιδευτικής μας διαδικασίας».

Από την πλευρά της, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη σημείωσε: «Είμαστε για μια ακόμη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά, ένα καλοκαίρι μετά από εκτεταμένες εργασίες σε όλη την Ελλάδα, σχεδόν 240 σχολεία, με την ευγενική χορηγία των τεσσάρων τραπεζών και βέβαια την πολύ καλή συνεργασία με τις “Κτιριακές Υποδομές” και το Υπουργείο Υποδομών.

Το Υπουργείο Παιδείας θέλησε να προτεραιοποιήσει και ειδικά σχολεία φέτος το καλοκαίρι, κ. Πρωθυπουργέ. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μετά από τους μόνιμους διορισμούς, που από το 2019 και μετά έχουν γίνει χιλιάδες στην ειδική αγωγή, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ για το θέμα των υποδομών. Άρα, αυτό ακριβώς κάνουμε εδώ, σε ένα ιστορικό σχολείο, στην Καισαριανή».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank Δημήτρης Τσιτσιράγκος δήλωσε: «H αναβάθμιση του «Ρόζα Ιμβριώτη», του πρώτου δημόσιου σχολείου Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για μια Παιδεία που προσφέρει ίσες ευκαιρίες και δεν αφήνει κανένα παιδί έξω».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας δήλωσε: «430 ανακαινισμένα δημόσια σχολεία παραδόθηκαν πέρυσι και σε λίγες ημέρες παραδίδονται επιπλέον 240. H δωρεά των τεσσάρων τραπεζών πιάνει τόπο».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης δήλωσε: «Δεν σταματάμε εδώ. Τα 670 ανακαινισμένα σχολεία είναι μόνο η αρχή. Η δέσμευσή μας απέναντι στην Πολιτεία και την κοινωνία παραμένει ισχυρή».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου δήλωσε: «Η Παιδεία είναι η αφετηρία κάθε ουσιαστικής προόδου. Στην Πειραιώς είμαστε υπερήφανοι που ενώνουμε δυνάμεις και συμβάλλουμε έμπρακτα στη βελτίωση της καθημερινότητας χιλιάδων μαθητών και εκπαιδευτικών».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς δήλωσε: «Τα σχολεία πρέπει να είναι όμορφα, λειτουργικά και ασφαλή γιατί μαθητές και εκπαιδευτικοί περνούν ένα σημαντικό μέρος της ζωής τους σε αυτά. Είναι μεγάλη η χαρά και ικανοποίησή μας να στηρίζουμε την Πολιτεία σε μία τέτοια δράση».

«Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συνέβαλαν, γιατί το σχολείο χρειαζόταν. Είναι το πρώτο ειδικό σχολείο της Ελλάδας από το 1937 και τα παιδιά το είχαν ανάγκη. Έπρεπε να γίνει αυτή η παρέμβαση κι έχει γίνει πάρα πολύ όμορφο. Και πάλι ευχαριστούμε πολύ όλους», ανέφερε η Διευθύντρια του σχολείου Μυρτώ Μάλλη Πολάκη.

Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν, επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» (ΚΤΥΠ) Τιμολέων Κατσίπος και η Acting Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Χαρούλα Απαλαγάκη.

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