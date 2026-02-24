Ιράν: Ας διαδηλώνουν οι φοιτητές, αλλά χωρίς να παραβιάζουν τις «κόκκινες γραμμές»
11:13 - 24 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η κυβέρνηση του Ιράν τοποθετήθηκε για πρώτη φορά μετά την επανέναρξη των κινητοποιήσεων το Σάββατο (21/2), ξεκαθαρίζοντας ότι οι φοιτητές μπορούν να διαδηλώνουν, υπό την προϋπόθεση όμως ότι δεν θα υπερβαίνουν συγκεκριμένα όρια.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Φατιμέ Μοχατζερανί ανέφερε πως το δικαίωμα στη διαμαρτυρία είναι αναγνωρισμένο, υπογράμμισε ωστόσο ότι υπάρχουν «κόκκινες γραμμές» που οφείλουν να τηρούνται, ακόμη και σε συνθήκες έντονης αγανάκτησης. Όπως διευκρίνισε κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων, σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι ιεροί χώροι και η σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το νέο κύμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων εκδηλώθηκε το Σαββατοκύριακο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή και προετοιμάζονται για νέο γύρο διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, φοιτητικές συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε πέντε πανεπιστημιακά ιδρύματα της Τεχεράνης και σε ένα ακόμη στη Μασχάντ, ενώ κινητοποιήσεις καταγράφηκαν και τη Δευτέρα.

Παράλληλα, βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζουν συγκεντρωμένο πλήθος έξω από το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Αμίρ Καμπίρ στην ιρανική πρωτεύουσα.

Πρόκειται για τις πρώτες καταγεγραμμένες διαμαρτυρίες μετά τις εκτεταμένες αναταραχές του προηγούμενου μήνα, οι οποίες καταστάλθηκαν βίαια και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων.

