Ισραήλ: Έπληξε με 250 πυραύλους την Τεχεράνη – Το σφοδρότερο χτύπημα των τελευταίων ημερών 

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε εκτεταμένη επίθεση εναντίον «μεγάλης κλίμακας στρατιωτικής εγκατάστασης του ιρανικού καθεστώτος» στην ανατολική Τεχεράνη. Ισραηλινοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για το φονικότερο και μαζικότερο χτύπημα που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής στην ιρανική πρωτεύουσα, ενώ αναφέρουν ότι επλήγη εκ νέου και το αεροδρόμιο της πόλης.

Στρατηγικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η επιλογή των στόχων καταδεικνύει προσπάθεια «αποκεφαλισμού» της ηγεσίας του καθεστώτος, με πλήγματα σε στρατιωτικά αρχηγεία και κέντρα διοίκησης. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στόχος είναι η αποδιοργάνωση της ανώτατης στρατιωτικής και πολιτικής δομής, ώστε να προκληθούν εσωτερικές αναταράξεις.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να θεωρούν πως μια ενδεχόμενη χερσαία επέμβαση — σενάριο που δεν έχει αποκλειστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες — δεν θα οδηγούσε απαραίτητα σε ανατροπή του καθεστώτος. Αντιθέτως, υποστηρίζουν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προκύψει μόνο εκ των έσω, με τα εξωτερικά πλήγματα να λειτουργούν αποσυντονιστικά για την ηγετική πυραμίδα και τους πιθανούς διαδόχους.

Την ίδια ώρα, στο νότιο Λίβανος αναφέρονται επιχειρήσεις ειδικών μονάδων του ισραηλινού στρατού, με συγκρούσεις κατά της Χεζμπολάχ. Πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματίες και νεκρούς, ωστόσο τα σχετικά βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν έχουν μέχρι στιγμής επαληθευτεί ως προς την αυθεντικότητά τους.

Η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgu70jzde8nd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}