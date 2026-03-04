Δένδιας: Έχουμε λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην Κρήτη και την Κάρπαθο – Η χώρα είναι προστατευμένη

Μήνυμα ετοιμότητας και αποτροπής έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αναφερόμενος την Τετάρτη (4/3) στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.

Μιλώντας στον Alpha για την Κύπρο, ο κ. Δένδιας εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας πως η Κρήτη «είναι ασφαλής», επισημαίνοντας ότι οι ελληνικές δυνάμεις που έχουν μεταφερθεί μπορούν να παράσχουν «εξαιρετική ασφάλεια» στο νησί.

Τα F-16 στάλθηκαν για να προστατεύσουν

Σε ερώτηση για το πλήρωμα της φρεγάτας Belharra, ο υπουργός σημείωσε ότι «ξέρουν καλά το πλοίο τους». Παραδέχθηκε ότι το πλοίο δεν έχει ενταχθεί πλήρως στον στόλο, ωστόσο υπογράμμισε ότι οι συνθήκες είναι έκτακτες και ότι «ως μονάδα η φρεγάτα «Κίμων» είναι απολύτως έτοιμη», υπενθυμίζοντας πως έχουν πραγματοποιηθεί βολές στη Γαλλία.

Σχετικά με την αποστολή τεσσάρων F-16 και των δύο φρεγατών, ο κ. Δένδιας διευκρίνισε ότι η παρουσία τους συνδέεται με τη δυνατότητα προστασίας του συνόλου του μόνιμου πληθυσμού του νησιού, εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις συνθήκες.

Ξεκαθάρισε επίσης πως από δικής του πλευράς «δεν υπήρξε λόγος» να υπάρξει επικοινωνία με την Τουρκία για την αποστολή των συγκεκριμένων δυνάμεων.

Οι Ιρανοί δεν μπορούν να πλήξουν την Ελλάδα

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ιρανικής απειλής, ο υπουργός Άμυνας εκτίμησε ότι «δεν υπάρχουν δυνατότητες να πλήξουν οι Ιρανοί την Ελλάδα», σημειώνοντας πως η Κρήτη βρίσκεται «στα απώτατα όρια του βεληνεκούς των πυραύλων του Ιράν».

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση για drones από τον Λίβανο που να κατευθύνθηκαν προς την Κρήτη.

Όπως ανέφερε, έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και στην Κάρπαθο, ενώ πλοία βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. «Η χώρα μας είναι προστατευμένη», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα έχουν ενισχυθεί συνολικά.

Σε περίπτωση απόπειρας πλήγματος κατά της Ελλάδας, ο κ. Δένδιας διαβεβαίωσε ότι «έχουμε λάβει τα μέτρα μας».

Αβέβαιες οι εξελίξεις στο Ιράν

Ο υπουργός σημείωσε ότι δεν μπορεί να προβλέψει τις εξελίξεις στο Ιράν, τονίζοντας πως βασική του ευθύνη είναι η προφύλαξη της χώρας από τις συνέπειες του πολέμου.

Απαντώντας στο ερώτημα αν πρόκειται για «πόλεμο πυραύλων», ανέφερε πως η Ελλάδα «διάβασε σωστά» τις εξελίξεις και στράφηκε έγκαιρα σε αυτή την κατεύθυνση, κάνοντας αναφορά στην «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Παρουσία και στην Ερυθρά Θάλασσα

Τέλος, ο κ. Δένδιας αποκάλυψε ότι η Ελλάδα ήδη βρίσκεται έξω από το Τζιμπουτί και, εφόσον υπάρξει ευρωπαϊκή ή πολυεθνική επιχείρηση για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, η Αθήνα θα σταθμίσει τα δεδομένα και τον κίνδυνο.

«Πάντοτε προέχει η ασφάλεια του προσωπικού», κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

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