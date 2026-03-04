Κύπρος: Σύστημα ειδοποίησης με μήνυμα σε όλα τα κινητά – Οδηγίες προς τους πολίτες

Δεδομένης της συνεχιζόμενης έντασης στην περιοχή και με στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη προετοιμασία των πολιτών, οι Αρχές καλούν το κοινό να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, ώστε, εφόσον χρειαστεί, να εφαρμόσει τα προβλεπόμενα μέτρα αυτοπροστασίας, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου. Παράλληλα, στις 19:00 θα αποσταλεί δοκιμαστικό μήνυμα σε όλους τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας σε ολόκληρη την Κύπρο.

Αυτά είναι τα τρία μηνύματα που θα λαμβάνουν οι πολίτες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με την Καθημερινή της Κύπρου.

Μήνυμα 1:

Ανακοίνωση Πολιτικής Άμυνας

Λήψη προληπτικών μέτρων αυτοπροστασίας

Δεδομένης της συνεχιζόμενης έκρυθμης κατάστασης στην περιοχή και για σκοπούς πρόληψης και κατάλληλης προετοιμασίας του πληθυσμού, συστήνεται όπως οι πολίτες βρίσκονται σε εγρήγορση, ώστε σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα αυτοπροστασίας.

Μήνυμα 2:

Υπάρχει σε εξέλιξη διερεύνηση ενδεχόμενου περιστατικού ασφαλείας. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις συστάσεις της Πολιτικής Άμυνας μέχρι νεότερη επίσημη ενημέρωση. Παρακαλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να τηρήσουν τις ακόλουθες οδηγίες.

Μήνυμα 3:

Ενημερώνεστε ότι το περιστατικό ασφαλείας έχει λήξει.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση λήψης γραπτού μηνύματος στα κινητά τους τηλέφωνα, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθήσουν τις πιο κάτω οδηγίες:

1. Σε περίπτωση που υπάρχει υπόγειο στην οικία τους, σε γειτονική οικοδομή ή στον χώρο όπου βρίσκονται, να κατευθυνθούν άμεσα προς αυτόν πεζή και με ψυχραιμία.

2. Εάν βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο χωρίς υπόγειο, να παραμείνουν εντός του κτηρίου, μακριά από πόρτες, τζάμια και παράθυρα.

3. Εάν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, να μετακινηθούν στον πλησιέστερο εσωτερικό χώρο.

4. Σε υποδομές όπως σχολεία, νοσοκομεία και γήπεδα, εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργειών από το αρμόδιο προσωπικό. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη μετακίνηση με όχημα προς τους χώρους αυτούς.

5. Μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές, οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε υπόγειους ή εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν τη μετακίνηση σε υπαίθριους χώρους, είτε πεζή είτε με όχημα.

Επιπλέον, όπως αναφέρει ο ΥΠΕΣ, η Κυβέρνηση σε συνεργασία με όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο, θέτει από σήμερα σε λειτουργία σύστημα αποστολής μηνυμάτων για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, έτσι ώστε, όταν διερευνάται ενδεχόμενο περιστατικό ασφαλείας, να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα που υποδεικνύει η Πολιτική Άμυνα σε τέτοιες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τον Υπουργό σήμερα γύρω στις 19:00 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί δοκιμή της νέας αυτής υπηρεσίας που εισάγεται ως μέτρο ασφάλειας και ενημέρωσης των πολιτών από την Κυβέρνηση, με την αποστολή δοκιμαστικού μηνύματος σε όλους τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο.

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