Χάος στη Μέση Ανατολή: Νέο κύμα επιθέσεων, περιφερειακή ανησυχία και διακυμάνσεις στις αγορές

Η Μέση Ανατολή φλέγεται, με το Ιράν να βάλλει κατά των αμερικανικών βάσεων στις αραβικές χώρες, ενώ νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (4/3) ένας ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος καταρρίφθηκε από το ΝΑΤΟ πάνω από την Τουρκία, με την Άγκυρα να δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα απάντησης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να συνεχίσει για δύο τουλάχιστον εβδομάδες ακόμη να σφυροκοπά την Τεχεράνη, με στόχο να διαλύσει τους πυλώνες του καθεστώτος και να ανοίξει το δρόμο για λαϊκή εξέγερση, ενώ στο εσωτερικό του Ιράν οι διαδικασίες διαδοχής είναι σε πλήρη εξέλιξη και η κηδεία του Χαμενεΐ αναβλήθηκε για λόγους ασφαλείας.

Την ίδια στιγμή, και ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ανυποχώρητος, παρά το κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ και παρά το ότι δημοσίευμα των NYT κάνει λόγο για μυστικές συνομιλίες Ιρανών πρακτόρων με τη CIA, προκειμένου να τερματιστεί η σύγκρουση.

Εν τω μεταξύ, ο πόλεμος έχει φτάσει μέχρι τη Σρι Λάνκα, όπου αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ιρανικό πολεμικό πλοίο, με πάνω από 100 ανθρώπους να αγνοούνται. Η Κύπρος παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής· η ανησυχία κορυφώθηκε για λίγο το πρωί, οπότε τα ελληνικά F-16 απογειώθηκαν για να αναχαιτίσουν ύποπτο αντικείμενο, ενδεχομένως drone από τον Λίβανο.

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Οι βασικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής:

- Ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι «μόλις ξεκινήσαμε» και τα μεγαλύτερα «κύματα» έρχονται. Δήλωσε, ακόμη, ότι είναι νεκρός ένας Ιρανός που κρυβόταν πίσω από σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ. Δεν τίθεται θέμα ενεργοποίησης του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, είπε ακόμη, μετά την αναχαίτιση πυραύλου πάνω από την Τουρκία.

- Σύμφωνα, δε, με Τούρκο αξιωματούχο που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, «η Κύπρος ήταν ο στόχος του βαλλιστικού πυραύλου που ήρθε στην Τουρκία».

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- Οι νεκροί στο ιρανικό πολεμικό πλοίο στη Σρι Λάνκα έχουν φτάσει τους 80, σύμφωνα με τον αναπληρωτή ΥΠΕΞ της χώρας.

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- Το απόγευμα της Τετάρτης (4/3), ιρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για νέο πλήγμα σε σχολείο, χωρίς θύματα αυτή τη φορά. Εν τω μεταξύ, η Τεχεράνη εξαπέλυσε νέες απειλές κατά των ΗΠΑ-Ισραήλ εάν χτυπήσουν την πρεσβεία του Ιράν στη Βηρυτό.

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- Εμπορικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ χτυπήθηκε, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο.

- Το Ιράν πλήττει 706 τοποθεσίες σε όλο το Ισραήλ, όπως: Βόρειες Κοιλάδες, Κόλπος Χάιφα, Σαρόν και Κεντρική Ακτή, Μείζον Τελ Αβίβ, Ιουδαία και Σαμάρεια, Ιερουσαλήμ, περιοχή Μπέιτ Σεμές, Λαχίς και Σεφηλά, Δυτική Νεγκέβ, Κεντρική Νεγκέβ.

- Αναφορές για 1.045 νεκρούς μέχρι σήμερα στο Ιράν από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις.

- Οι IDF συνεχίζουν να βάλλουν κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και η Συρία ανακοίνωσε ότι κλείνει τα σύνορα με Λίβανο.

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- Στην Ελλάδα συνεδρίασε εκτάκτως το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, για να ενημερώσει ο ΥΠΕΞ, Γ. Γερπατετρίτης, για τα τεκταινόμενα. Στη Βουλή, επίσης, συζητήθηκε το θέμα της Μέση Ανατολής, με τον γγ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπα, να υποστηρίζει ότι τα drones που αναχαιτίστηκαν πάνω από την Κύπρο στόχευαν τη βάση της Σούδας στην Κρήτη.

- Η ΕΕ δήλωσε «έτοιμη να αντιδράσει» για να υπερασπισθεί τα συμφέροντά της και αυτά των κρατών μελών της έναντι των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ισπανίας όσον αφορά το εμπόριο, ενώ η Μαδρίτη εξέφρασε την «έκπληξή» της στη Γερμανία για σχόλια του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος φάνηκε να στηρίζει τις απειλές του Τραμπ.

- Στις αγορές επικρατεί αναστάτωση, με το πετρέλαιο να ρίχνει ρυθμούς, τις ευρωαγορές να κινούνται στα «πράσινα», το ΧΑ να βγάζει αντίδραση με κέρδη που ξεπέρασαν και το 4% και τα χρηματιστήρια του Κόλπου να καταβαραθρώνονται αμέσως μετά το άνοιγμα τους για πρώτη φορά. Εν τω μεταξύ, οι ανησυχίες για τα Στενά του Ορμούζ και το πετρέλαιο δεν έχουν υποχωρήσει, παρά τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ.

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