ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χάος στη Μέση Ανατολή: Νέο κύμα επιθέσεων, περιφερειακή ανησυχία και διακυμάνσεις στις αγορές
Ειδήσεις
16:29 - 04 Μαρ 2026

Χάος στη Μέση Ανατολή: Νέο κύμα επιθέσεων, περιφερειακή ανησυχία και διακυμάνσεις στις αγορές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Μέση Ανατολή φλέγεται, με το Ιράν να βάλλει κατά των αμερικανικών βάσεων στις αραβικές χώρες, ενώ νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (4/3) ένας ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος καταρρίφθηκε από το ΝΑΤΟ πάνω από την Τουρκία, με την Άγκυρα να δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα απάντησης.  

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να συνεχίσει για δύο τουλάχιστον εβδομάδες ακόμη να σφυροκοπά την Τεχεράνη, με στόχο να διαλύσει τους πυλώνες του καθεστώτος και να ανοίξει το δρόμο για λαϊκή εξέγερση, ενώ στο εσωτερικό του Ιράν οι διαδικασίες διαδοχής είναι σε πλήρη εξέλιξη και η κηδεία του Χαμενεΐ αναβλήθηκε για λόγους ασφαλείας.

Την ίδια στιγμή, και ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ανυποχώρητος, παρά το κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ και παρά το ότι δημοσίευμα των NYT κάνει λόγο για μυστικές συνομιλίες Ιρανών πρακτόρων με τη CIA, προκειμένου να τερματιστεί η σύγκρουση.

Εν τω μεταξύ, ο πόλεμος έχει φτάσει μέχρι τη Σρι Λάνκα, όπου αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ιρανικό πολεμικό πλοίο, με πάνω από 100 ανθρώπους να αγνοούνται. Η Κύπρος παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής· η ανησυχία κορυφώθηκε για λίγο το πρωί, οπότε τα ελληνικά F-16 απογειώθηκαν για να αναχαιτίσουν ύποπτο αντικείμενο, ενδεχομένως drone από τον Λίβανο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgu2welxyhu9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι βασικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής:

- Ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι «μόλις ξεκινήσαμε» και τα μεγαλύτερα «κύματα» έρχονται. Δήλωσε, ακόμη, ότι είναι νεκρός ένας Ιρανός που κρυβόταν πίσω από σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ. Δεν τίθεται θέμα ενεργοποίησης του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, είπε ακόμη, μετά την αναχαίτιση πυραύλου πάνω από την Τουρκία.

- Σύμφωνα, δε, με Τούρκο αξιωματούχο που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, «η Κύπρος ήταν ο στόχος του βαλλιστικού πυραύλου που ήρθε στην Τουρκία».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgu2oqtgkpjl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

- Οι νεκροί στο ιρανικό πολεμικό πλοίο στη Σρι Λάνκα έχουν φτάσει τους 80, σύμφωνα με τον αναπληρωτή ΥΠΕΞ της χώρας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgu2w0lnt1qx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

- Το απόγευμα της Τετάρτης (4/3), ιρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για νέο πλήγμα σε σχολείο, χωρίς θύματα αυτή τη φορά. Εν τω μεταξύ, η Τεχεράνη εξαπέλυσε νέες απειλές κατά των ΗΠΑ-Ισραήλ εάν χτυπήσουν την πρεσβεία του Ιράν στη Βηρυτό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgu33qhedct5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

- Εμπορικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ χτυπήθηκε, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο.

- Το Ιράν πλήττει 706 τοποθεσίες σε όλο το Ισραήλ, όπως: Βόρειες Κοιλάδες, Κόλπος Χάιφα, Σαρόν και Κεντρική Ακτή, Μείζον Τελ Αβίβ, Ιουδαία και Σαμάρεια, Ιερουσαλήμ, περιοχή Μπέιτ Σεμές, Λαχίς και Σεφηλά, Δυτική Νεγκέβ, Κεντρική Νεγκέβ.

- Αναφορές για 1.045 νεκρούς μέχρι σήμερα στο Ιράν από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις.

- Οι IDF συνεχίζουν να βάλλουν κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και η Συρία ανακοίνωσε ότι κλείνει τα σύνορα με Λίβανο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgu215oik0s9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

- Στην Ελλάδα συνεδρίασε εκτάκτως το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, για να ενημερώσει ο ΥΠΕΞ, Γ. Γερπατετρίτης, για τα τεκταινόμενα. Στη Βουλή, επίσης, συζητήθηκε το θέμα της Μέση Ανατολής, με τον γγ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπα, να υποστηρίζει ότι τα drones που αναχαιτίστηκαν πάνω από την Κύπρο στόχευαν τη βάση της Σούδας στην Κρήτη.

- Η ΕΕ δήλωσε «έτοιμη να αντιδράσει» για να υπερασπισθεί τα συμφέροντά της και αυτά των κρατών μελών της έναντι των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ισπανίας όσον αφορά το εμπόριο, ενώ η Μαδρίτη εξέφρασε την «έκπληξή» της στη Γερμανία για σχόλια του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος φάνηκε να στηρίζει τις απειλές του Τραμπ.

- Στις αγορές επικρατεί αναστάτωση, με το πετρέλαιο να ρίχνει ρυθμούς, τις ευρωαγορές να κινούνται στα «πράσινα», το ΧΑ να βγάζει αντίδραση με κέρδη που ξεπέρασαν και το 4% και τα χρηματιστήρια του Κόλπου να καταβαραθρώνονται αμέσως μετά το άνοιγμα τους για πρώτη φορά. Εν τω μεταξύ, οι ανησυχίες για τα Στενά του Ορμούζ και το πετρέλαιο δεν έχουν υποχωρήσει, παρά τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ

Τελευταία τροποποίηση στις 04/03/2026 - 17:06
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Προειδοποίηση Τραμπ προς Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει με το Ιράν
Ειδήσεις

Προειδοποίηση Τραμπ προς Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει με το Ιράν

Ράμα: Βλέπει «ιρανικό δάκτυλο» πίσω από τις κινητοποιήσεις για τα θέρετρα Κούσνερ – Αιχμηρή απάντηση Τεχεράνης
Ειδήσεις

Ράμα: Βλέπει «ιρανικό δάκτυλο» πίσω από τις κινητοποιήσεις για τα θέρετρα Κούσνερ – Αιχμηρή απάντηση Τεχεράνης

Δένδιας από τη Λευκωσία: Κατήγγειλε τουρκική παρενόχληση και ζήτησε ισχυρότερη ευρωπαϊκή άμυνα
Πολιτική

Δένδιας από τη Λευκωσία: Κατήγγειλε τουρκική παρενόχληση και ζήτησε ισχυρότερη ευρωπαϊκή άμυνα

Άνοδος στη Wall με ώθηση από τους ημιαγωγούς και τη «ρευστή» εκεχειρία Ιράν-Ισραήλ
Χρηματιστήρια

Άνοδος στη Wall με ώθηση από τους ημιαγωγούς και τη «ρευστή» εκεχειρία Ιράν-Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 23:26

Αναστροφή κλίματος στη Wall: Ράλι ημιαγωγών μετά τη βουτιά της Παρασκευής

Ειδήσεις
08/06/2026 - 23:20

Ουκρανία: Πέντε χρόνια φυλάκιση για τον πρώην πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε υπόθεση διαφθοράς

Ειδήσεις
08/06/2026 - 23:10

Προειδοποίηση Τραμπ προς Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει με το Ιράν

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/06/2026 - 23:00

ΥΠΑΑΤ: Πρόσκληση ύψους 4 εκατ. ευρώ για τον χωροταξικό σχεδιασμό στις υδατοκαλλιέργειες

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 22:50

Μείωση γραφειοκρατίας στους σιδηροδρόμους της ΕΕ προτείνει η Ελλάδα: Ευρεία στήριξη από κράτη-μέλη

Ειδήσεις
08/06/2026 - 22:42

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Κούβας: Δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι

Ειδήσεις
08/06/2026 - 22:40

Νέα ήττα Τραμπ: Ομοσπονδιακός δικαστής ακυρώνει το τέλος $100.000 για τις βίζες H-1B

Ειδήσεις
08/06/2026 - 22:30

Ουγγαρία: Περικοπές 40% στις αποδοχές των βουλευτών στο πλαίσιο δημοσιονομικής εξυγίανσης

Ειδήσεις
08/06/2026 - 22:10

Αυξημένα τα διασυνοριακά τροχαία: Στις πρώτες θέσεις Βουλγαρία και Γερμανία για τα ατυχήματα εντός Ελλάδας

Magazino
08/06/2026 - 22:00

«Ο Καλός άνθρωπος του Σε Τσουάν» του Μπέρτολτ Μπρεχτ: Για πρώτη φορά διασκευασμένο για παιδιά!

Ειδήσεις
08/06/2026 - 21:51

Ράμα: Βλέπει «ιρανικό δάκτυλο» πίσω από τις κινητοποιήσεις για τα θέρετρα Κούσνερ – Αιχμηρή απάντηση Τεχεράνης

Ειδήσεις
08/06/2026 - 21:24

BBC: «Ένα Μουντιάλ για λίγους» - Οργή φιλάθλων για βίζες και ταξιδιωτικούς αποκλεισμούς στις ΗΠΑ

Υγεία
08/06/2026 - 21:00

Νέα έγκριση FDA: Μια σημαντική θεραπευτική εναλλακτική για παιδιά και ενήλικες με αιμοφιλία

Πολιτική
08/06/2026 - 20:58

Δένδιας από τη Λευκωσία: Κατήγγειλε τουρκική παρενόχληση και ζήτησε ισχυρότερη ευρωπαϊκή άμυνα

Ειδήσεις
08/06/2026 - 20:45

Αίγυπτος και Alcazar Energy προχωρούν σε επένδυση $420 εκατ. για αιολικό πάρκο στην Ερυθρά Θάλασσα

Περιβάλλον
08/06/2026 - 20:37

Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών 2026: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή για την προστασία των θαλασσών

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 20:23

Στρατηγική συνεργασία AEGEAN - Icelandair για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας Ελλάδας - Ισλανδίας

Πολιτική
08/06/2026 - 20:20

Θεοδωρικάκος: Τέλος στα ψιλά γράμματα των τραπεζών – Ο πολίτης θα ξέρει τι υπέγραψε

Ειδήσεις
08/06/2026 - 20:14

Μερτς – Μακρόν: Αδιέξοδο στο πρόγραμμα για τα μαχητικά αεροσκάφη FCAS

Ανεμοδείκτης
08/06/2026 - 19:59

Ο απινιδωτής του Ένρικσεν έκανε τη δουλειά του

Ειδήσεις
08/06/2026 - 19:59

Λουτράκι: Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Περαχώρα – Συνελήφθη 70χρόνος Γάλλος

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 19:52

Ευρωαγορές σε μικτό πρόσημο: Ο Stoxx έκλεισε με οριακή πτώση – Αντίρροπες τάσεις σε κλάδους

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 19:27

Δήμας: Μεγάλα έργα σε τροχιά ολοκλήρωσης – Το σχέδιο για μεταφορές και υποδομές έως το 2030

Πολιτική
08/06/2026 - 19:10

Ν/σ για περιφερειακά κανάλια – Μαρινάκης: «Εθνική πρωτοβουλία με ευρεία συναίνεση μετά από 30 χρόνια»

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 19:00

Συμφωνία ορόσημο Google–Intel για πάνω από 3 εκατ. μικροτσίπ Τεχνητής Νοημοσύνης

Εργασιακά
08/06/2026 - 18:56

ΔΥΠΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής ενστάσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:48

Εθνική Τράπεζα: Στα €0,27926 ανά μετοχή το καθαρό μέρισμα

Πολιτική
08/06/2026 - 18:41

Κεραμέως: Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης η δια βίου μάθηση είναι αναγκαιότητα

Πολιτική
08/06/2026 - 18:41

Στη Λευκωσία η 3η Διεθνής Διάσκεψη του ΙΝ.Α.Τ: Ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη σε περίοδο παγκόσμιων κρίσεων

Ειδήσεις
08/06/2026 - 18:33

ΕΕ: Κυρώσεις σε πρόσωπα και οντότητα στο Ιράν για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ