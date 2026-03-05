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Μακρόν: Ανακοίνωσε την αποστολή στρατιωτικής και ανθρωπιστικής βοήθειας στο Λίβανο
Ειδήσεις
21:10 - 05 Μαρ 2026

Μακρόν: Ανακοίνωσε την αποστολή στρατιωτικής και ανθρωπιστικής βοήθειας στο Λίβανο

Reporter.gr Newsroom
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Την άμεση αποστολή στρατιωτικής και ανθρωπιστικής βοήθειας προς το Λίβανο ανακοίνωσε σήμερα (5/3) ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν απευθύνοντας παράλληλα έκκληση τόσο προς τη Χεζμπολάχ, όσο και προς το Ισραήλ να σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται εκατέρωθεν των λιβανικών συνόρων.      

Ο Γάλλος πρόεδρος επισήμανε επίσης ότι οι αρχές του Λιβάνου έχουν δεσμευθεί να αναλάβουν τον έλεγχο των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιείται αυτή την περίοδο η Χεζμπολάχ. Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανέφερε, η Γαλλία προτίθεται να προσφέρει την απαραίτητη στρατιωτική υποστήριξη ώστε να ενισχυθούν οι δυνατότητες των λιβανικών αρχών.

Παράλληλα, ο Μακρόν υπογράμμισε ότι η Γαλλία προχωρά στην άμεση αποστολή σημαντικών ποσοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από τη μαζική μετακίνηση δεκάδων χιλιάδων πολιτών του Λιβάνου.

Τέλος, ο Γάλλος πρόεδρος κάλεσε τόσο την κυβέρνηση του Ισραήλ όσο και τις ιρανικές αρχές να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επέκταση της σύγκρουσης και στο έδαφος του Λιβάνου.

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