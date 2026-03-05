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Έφυγε από τη ζωή ο Άλκης Ρήγος
Πολιτική
20:55 - 05 Μαρ 2026

Έφυγε από τη ζωή ο Άλκης Ρήγος

Reporter.gr Newsroom
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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο Άλκης Ρήγος, μία σημαντική προσωπικότητα της αριστεράς, με διαρκή και έντονη πολιτική παρουσία. Μεταξύ άλλων έπαιξε σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Άλκης Ρήγος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946 και ήταν ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, της οποίας διετέλεσε πρόεδρος τη διετία 2006-2008.

Στην απώλεια του Αλκή Ρήγου αναφέρεται με δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Άλκη Ρήγο, έναν πολιτικό διανοούμενο που αφιέρωσε τη ζωή του στην ενεργό δράση και στους αγώνες για ελευθερία, δημοκρατία και πρόοδο, αλλά και στην πολιτική επιστήμη.

Η δράση του στον αντιδικτατορικό αγώνα, η πανεπιστημιακή του διαδρομή, η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ενασχόλησή του με τα κοινά και τον συνδικαλισμό, το έργο του στην ΑΥΓΗ και στο ινστιτούτο “Νίκος Πουλαντζάς” αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για όλους μας.

Ιδρυτικό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, συνέβαλε καθοριστικά στον προοδευτικό διάλογο και στο ρεύμα της κομμουνιστικής ανανέωσης στη χώρα μας.

Το ήθος, η προσφορά, το έργο και οι αγώνες του αποτελούν λαμπρό παράδειγμα για όσους συνεχίζουν να μάχονται για μια πιο δίκαιη κοινωνία.

Άλκη ήταν τιμή μας να σε αποκαλούμε σύντροφο».

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