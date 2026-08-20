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Axios: Μυστικός «διάδρομος» των ΗΠΑ στο Ορμούζ κρατά ζωντανές τις ροές πετρελαίου
Ειδήσεις
11:41 - 20 Αυγ 2026

Axios: Μυστικός «διάδρομος» των ΗΠΑ στο Ορμούζ κρατά ζωντανές τις ροές πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
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Έναν σχεδόν αθόρυβο θαλάσσιο διάδρομο μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει οργανώσει τις τελευταίες εβδομάδες ο αμερικανικός στρατός, διευκολύνοντας τη μεταφορά εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου κάθε ημέρα και περιορίζοντας μία από τις σημαντικότερες οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, περίπου 15 έως 20 δεξαμενόπλοια περνούν κάθε βράδυ από τα Στενά, ακολουθώντας έναν νότιο θαλάσσιο δίαυλο κοντά στις ακτές του Ομάν.

Μέσω αυτής της επιχείρησης, στις διεθνείς αγορές διοχετεύονται πλέον σχεδόν 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 50% των ροών που καταγράφονταν πριν από την έναρξη του πολέμου.

Αν και η κυκλοφορία δεν έχει επανέλθει στα προπολεμικά επίπεδα, η συγκεκριμένη επιχείρηση θεωρείται σημαντική επιτυχία για την Ουάσινγκτον, σε μια σύγκρουση που παραμένει σε μεγάλο βαθμό χωρίς ξεκάθαρη έκβαση. Η διατήρηση αυτών των ροών περιορίζει κυρίως τις πιέσεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, οι οποίες είχαν προκαλέσει σημαντική άνοδο των τιμών.

Πώς λειτουργεί ο νυχτερινός διάδρομος

Η αμερικανική επιχείρηση δεν αφορά μόνο τη συνοδεία δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο και εξέρχονται από τον Περσικό Κόλπο.

Οι αμερικανικές δυνάμεις διευκολύνουν επίσης την είσοδο άδειων τάνκερ από την Αραβική Θάλασσα, μέσω των Στενών του Ορμούζ. Τα πλοία κατευθύνονται στα λιμάνια των πετρελαιοπαραγωγών κρατών του Κόλπου, όπου φορτώνουν και στη συνέχεια επιστρέφουν ακολουθώντας τον ίδιο προστατευμένο διάδρομο.

Σε καθημερινή βάση καταρτίζεται κατάλογος με τα πλοία που πρόκειται να κινηθούν προς κάθε κατεύθυνση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα δεξαμενόπλοια κινούνται οργανωμένα σε μεγάλους σχηματισμούς, με ξεχωριστές σειρές για την είσοδο και την έξοδο και προκαθορισμένα χρονικά περιθώρια διέλευσης.

Η κίνηση των πλοίων γίνεται σύμφωνα με οδηγίες του αμερικανικού στρατού, ενώ μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ προσφέρουν προστασία από πιθανές επιθέσεις με ιρανικά drones και πυραύλους cruise.

Τον επιχειρησιακό συντονισμό έχει αναλάβει ειδική ομάδα κρούσης, η οποία δρα από το αρχηγείο του αμερικανικού στρατού στο Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας, σε συνεργασία με συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή του Κόλπου.

«Δεν ελέγχουν τα Στενά. Εμείς τα ελέγχουμε»

Αμερικανός αξιωματούχος που γνωρίζει άμεσα τις λεπτομέρειες της επιχείρησης υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν υπό τον έλεγχό τους τη νότια θαλάσσια λωρίδα των Στενών εδώ και περίπου δύο μήνες, αμφισβητώντας έτσι την ικανότητα των Φρουρών της Επανάστασης να ελέγξουν την κίνηση των πλοίων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, καθοριστικό ρόλο έπαιξε μια εκστρατεία διάρκειας δύο εβδομάδων από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), κατά την οποία καταστράφηκαν ή τέθηκαν εκτός λειτουργίας ραντάρ και συστήματα θαλάσσιας επιτήρησης του Ιράν.

Ως συνέπεια, η Τεχεράνη φέρεται να διαθέτει πλέον περιορισμένη εικόνα για την κίνηση στον νότιο δίαυλο. Η παρακολούθηση της περιοχής βασίζεται σε μικρό αριθμό ραντάρ που οι ιρανικές δυνάμεις κατάφεραν να επαναφέρουν σε λειτουργία, καθώς και σε παρατηρητές που βρίσκονται πάνω σε μικρά ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης.

Παρά τους περιορισμούς, οι ιρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να πραγματοποιούν επιθέσεις με drones και πυραύλους cruise εναντίον πιθανών διαδρομών των δεξαμενόπλοιων. Ορισμένα τάνκερ έχουν δεχθεί πλήγματα, ωστόσο αρκετές από τις επιθέσεις έχουν αναχαιτιστεί. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, μόνο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν οκτώ ιρανικά drones και δύο πυραύλους cruise.

Οι πετρελαϊκές ροές αγγίζουν τα 10 εκατ. βαρέλια ημερησίως

Οι ποσότητες πετρελαίου που μεταφέρονται μέσω του συγκεκριμένου διαδρόμου αυξάνονται σταδιακά. Κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες, περίπου 15 έως 20 δεξαμενόπλοια περνούν καθημερινά από τα Στενά κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις μέσες εξαγωγές να πλησιάζουν πλέον τα 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι ποσότητες που μεταφέρθηκαν από τον Κόλπο μέσα σε μία νύχτα ανήλθαν σε 15 έως 20 εκατομμύρια βαρέλια.

Μόνο για μία από τις νύχτες αυτής της εβδομάδας είχαν προγραμματιστεί περισσότερες από 20 διελεύσεις προς και από τον Κόλπο, με τη δυνατότητα μεταφοράς περίπου 15 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου μέσω των Στενών.

Τραμπ: «Τεράστια ποσότητα πετρελαίου περνά από το Ορμούζ»

Την ύπαρξη σημαντικών πετρελαϊκών ροών μέσω των Στενών είχε ουσιαστικά επιβεβαιώσει και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε την Τετάρτη (19/8) στο Axios ότι «τεράστια ποσότητα πετρελαίου» εξακολουθεί να περνά από τα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος απέκλεισε προς το παρόν την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες «χάσιμο χρόνου».

Η αμερικανική επιχείρηση στα Στενά αποκτά, επομένως, διπλή στρατηγική σημασία για την Ουάσινγκτον: από τη μία πλευρά διατηρεί σε λειτουργία μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες της παγκόσμιας οικονομίας και από την άλλη επιδιώκει να καταστήσει σαφές ότι, παρά τις ιρανικές επιθέσεις, η Τεχεράνη δεν διαθέτει απόλυτο έλεγχο στο σημαντικότερο πετρελαϊκό πέρασμα παγκοσμίως.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/08/2026 - 11:44
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