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Τραμπ: Μια πιθανή επίθεση των Κούρδων στο Ιράν «θα ήταν υπέροχη»
Ειδήσεις
20:44 - 05 Μαρ 2026

Τραμπ: Μια πιθανή επίθεση των Κούρδων στο Ιράν «θα ήταν υπέροχη»

Reporter.gr Newsroom
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O Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε σήμερα (5/3) δημόσια την υποστήριξή του σε πιθανή στρατιωτική επίθεση των κουρδικών αντιπολιτευόμενων ομάδων κατά του Ιράν.

Πιο συγκεκριμένα, σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Reuters, ο Τραμπ δήλωσε: «Νομίζω ότι είναι υπέροχο που θέλουν να το κάνουν. Θα το υποστήριζα πλήρως».

Όταν ρωτήθηκε αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέχουν ή έχουν ήδη παράσχει αεροπορική κάλυψη, απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη απάντηση, προσθέτοντας όμως ότι ο κύριος στόχος των Κούρδων θα πρέπει να είναι «να νικήσουν». «Αν πρόκειται να το κάνουν, αυτό είναι καλό», τόνισε.

Σύμφωνα με τρεις πηγές του Reuters, τις τελευταίες ημέρες κουρδικές πολιτοφυλακές που δραστηριοποιούνται στο Ιράν είχαν συζητήσεις με τις ΗΠΑ σχετικά με το εάν και με ποιον τρόπο θα πραγματοποιήσουν επιθέσεις κατά των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Επισημαίνεται ότι ο συνασπισμός ιρανικών κουρδικών οργανώσεων, με έδρα τα σύνορα Ιράν-Ιράκ στην ημιαυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν, εκπαιδεύεται για να εξαπολύσει στρατιωτική ενέργεια με στόχο την αποδυνάμωση του ιρανικού στρατού, την ώρα που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πλήττουν ιρανικούς στόχους με βόμβες και πυραύλους.

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι η σημαντική ναυτιλιακή οδός κοντά στο Ιράν, το Στενό του Ορμούζ, θα παραμείνει ανοιχτή. Ο Τραμπ σχολίασε: «Δεν έχουν ναυτικό, ξέρετε, το ναυτικό τους βρίσκεται πλέον στον βυθό της θάλασσας. Παρακολουθώ πολύ στενά το Στενό του Ορμούζ».

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