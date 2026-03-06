ΗΠΑ: Ήπια πτώση στις λιανικές πωλήσεις τον Ιανουάριο

Έκθεση που δημοσιοποίησε την Παρασκευή (6/3) το Υπουργείο Εμπορίου κατέγραψε μια ελαφρά πτώση στις λιανικές πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον μήνα Ιανουάριο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, οι λιανικές πωλήσεις σημείωσαν μείωση της τάξης του 0,2% τον Ιανουάριο, ενώ τον Δεκέμβριο είχαν παραμείνει στα ίδια επίπεδα χωρίς μεταβολή.

Οι αναλυτές της αγοράς προέβλεπαν μεγαλύτερη υποχώρηση, εκτιμώντας ότι οι λιανικές πωλήσεις θα κατέγραφαν πτώση περίπου 0,4%.

Αν δεν ληφθούν υπόψη οι πωλήσεις που πραγματοποιούνται από εμπόρους αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, οι λιανικές πωλήσεις διατηρήθηκαν αμετάβλητες τον Ιανουάριο, όπως ακριβώς είχε συμβεί και τον προηγούμενο μήνα, τον Δεκέμβριο.

Παράλληλα, οι προβλέψεις των αναλυτών για τις πωλήσεις χωρίς τον τομέα των αυτοκινήτων έκαναν λόγο για μια οριακή άνοδο της τάξης του 0,1%.