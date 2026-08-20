ΥΠΕΞ: Αβάσιμοι και απαράδεκτοι οι τουρκικοί ισχυρισμοί για το νέο Χωροταξικό των ΑΠΕ

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απαράδεκτους τους ισχυρισμούς της Τουρκίας σχετικά με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η Αθήνα κάνει λόγο για επανάληψη αναθεωρητικών θέσεων, σημειώνοντας ότι πρόκειται για τη δεύτερη αντίστοιχη τουρκική αντίδραση μέσα σε μόλις 12 ημέρες, μετά τις τοποθετήσεις της Άγκυρας για το Χωροταξικό Πλαίσιο του Τουρισμού.

Το ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφές και κατοχυρώνεται από διεθνείς συνθήκες, ενώ προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμφισβήτησή του θα αντιμετωπίζεται αναλόγως.

Πιο αναλυτικά, στην ανακοίνωση του το Ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σε σχέση με τη χθεσινή δήλωση του Εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας αναφέρει:

«Η χθεσινή δήλωση του Εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων,απολύτως απαράδεκτων και απορριπτέων ισχυρισμών.

Η επανάληψη δε, για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μόλις δώδεκα ημερών, μετά την αντίστοιχη τουρκική αντίδραση στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την εμμονή σε αναθεωρητικές θέσεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο έρεισμα.

Το καθεστώς κυριαρχίαςστο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο Διεθνές Δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση.

Η Ελλάδα τάσσεται παγίως υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία και παραμένει προσηλωμένη στη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, αυτή της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο».

Νωρίτερα, αναφερόμενος στις νέες τουρκικές ανακοινώσεις για τα θαλάσσια πάρκα, ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος χαρακτήρισε αρνητική την εξέλιξη και επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι οι σχετικές τουρκικές ενέργειες είναι «ανυπόστατες» και δεν παράγουν «κανένα έννομο αποτέλεσμα».