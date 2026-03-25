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Δικαστική ήττα Meta και YouTube: Οι πλατφόρμες τους «είναι εθιστικές και βλάπτουν τους εφήβους»
Ειδήσεις
23:41 - 25 Μαρ 2026

Δικαστική ήττα Meta και YouTube: Οι πλατφόρμες τους «είναι εθιστικές και βλάπτουν τους εφήβους»

Reporter.gr Newsroom
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Μια 20χρονη γυναίκα επικράτησε σε μια ιστορική δίκη για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εναντίον της Meta και του YouTube της Google, τις οποίες κατηγόρησε ότι σχεδίαζαν τις εφαρμογές τους ώστε να είναι εθιστικές και επιβλαβείς για τους εφήβους.

Το δικαστήριο έκρινε την ιδιοκτήτρια του Instagram, Meta, και το YouTube, ένοχες από αμέλεια για τη λειτουργία των προϊόντων τους που βλάπτουν παιδιά και εφήβους και δεν προειδοποίησαν για αυτούς τους κινδύνους. Η απόφαση έφερε ένα πλήγμα στις εταιρείες που ιστορικά προστατεύονται από το Άρθρο 230 του Νόμου περί Ευπρέπειας στις Επικοινωνίες.

Το δικαστήριο διέταξε τις εταιρείες να καταβάλουν 3 εκατομμύρια δολάρια στην ενάγουσα, η οποία ονομάζεται Kaley G.M. και κατέθεσε ότι η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ξεκίνησε πριν γίνει έφηβη κυριαρχούσε στη ζωή της για χρόνια και είχε συμβάλει σε προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως άγχος, κατάθλιψη και σωματική δυσμορφία. Το δικαστήριο δήλωσε επίσης ότι το Meta και το YouTube θα πρέπει να καταβάλουν άλλα 3 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις.

Οι ένορκοι έλαβαν σχεδόν ομόφωνη απόφαση σύμφωνα με την ανακοίνωση του δικαστηρίου.

Μετά την έκδοση της απόφασης, ο δικηγόρος Μαρκ Λάνιερ, παρουσίασε την αποζημίωση ως ευκαιρία για να «αποθαρρύνουν παρόμοια συμπεριφορά στο μέλλον», είπε. «Ήξεραν! Στοχοποίησαν τα παιδιά».

Η Meta σχεδιάζει να ασκήσει έφεση, σύμφωνα με τον Andy Stone, εκπρόσωπο της εταιρείας. «Η ψυχική υγεία των εφήβων είναι εξαιρετικά περίπλοκη και δεν μπορεί να συνδεθεί με μία μόνο εφαρμογή. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τους εαυτούς μας σθεναρά, καθώς κάθε υπόθεση είναι διαφορετική», δήλωσε σε ανακοίνωσή του.

Ο José Castañeda, εκπρόσωπος της Google, η οποία κατέχει το YouTube, δήλωσε ότι σχεδιάζουν επίσης να ασκήσουν έφεση: «Αυτή η υπόθεση παρερμηνεύει το YouTube, το οποίο είναι μια υπεύθυνα κατασκευασμένη πλατφόρμα streaming, όχι ένας ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης».

Οι τιμές των μετοχών της Meta και της Alphabet, η οποία κατέχει την Google, αυξήθηκαν ελαφρώς μετά την ετυμηγορία.

Οι δικηγόροι της Kaley δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους ότι η «ετυμηγορία της Τετάρτης είναι μεγαλύτερη από μία υπόθεση».

«Για χρόνια, οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης έχουν επωφεληθεί από τη στόχευση παιδιών, ενώ αποκρύπτουν τα εθιστικά και επικίνδυνα χαρακτηριστικά σχεδιασμού τους», ανέφερε η δήλωση των δικηγόρων. «Η σημερινή ετυμηγορία είναι ένα δημοψήφισμα - από ένα δικαστήριο, έως μια ολόκληρη βιομηχανία - ότι η λογοδοσία έχει φτάσει».

Η ετυμηγορία-ορόσημο είναι η δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα που τα δικαστήρια έχουν καταστήσει τις εταιρείες υπεύθυνες για τη ζημία που προκλήθηκε από τις πλατφόρμες τους. Περισσότερες από 3.000 άλλες παρόμοιες αγωγές εναντίον των Meta, YouTube, Snapchat και TikTok εκκρεμούν στα δικαστήρια της Καλιφόρνια.

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