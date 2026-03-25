Πολιτικό αδιέξοδο για Νετανιάχου: O πόλεμος στο Ιράν δεν «ανεβάζει» τα ποσοστά του

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αγωνίζεται να περάσει τον κρατικό προϋπολογισμό και να αποφύγει πρόωρες εκλογές, τις οποίες πιθανότατα θα έχανε, ενώ ο πόλεμος στο Ιράν μέχρι στιγμής δεν έχει βελτιώσει σημαντικά τη θέση του στις δημοσκοπήσεις.

Στις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης, η ομάδα του Νετανιάχου θεωρούσε ότι υπήρχε ευκαιρία η δεξιά του κυβέρνηση να εκμεταλλευτεί το αρχικό πλήγμα που σκότωσε τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προχωρώντας σε εκλογές πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία του Οκτωβρίου, όπως ανέφερε στο Reuters, πηγή εξοικειωμένη με την πολιτική στρατηγική του Νετανιάχου.

Ένας τρόπος για να προκληθούν πρόωρες εκλογές θα ήταν να αποτύχει το κοινοβούλιο να περάσει τον προϋπολογισμό μέχρι τις 31 Μαρτίου, κάτι που σύμφωνα με τον ισραηλινό νόμο θα οδηγούσε σε ψηφοφορία εντός 90 ημερών.

Σημειώνεται ότι καθώς οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν σειρά κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων, ορισμένοι από τους συνεργάτες του Νετανιάχου έθεσαν δημόσια το ενδεχόμενο εκλογών τον Ιούνιο.

Ωστόσο, σχεδόν τέσσερις εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου, που μέχρι στιγμής δεν πέτυχε τον φανερό στόχο της ανατροπής των θρησκευτικών ηγετών του Ιράν, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ προσπαθεί να αποφύγει πρόωρες εκλογές, όπως δήλωσαν τρία μέλη της κυβέρνησής του στο Reuters.

Επισημαίνεται ότι η προσπάθεια αποφυγής πρόωρων εκλογών περιλαμβάνει την εκχώρηση κονδυλίων σε πολιτικούς συμμάχους ώστε να εξασφαλιστεί η πλειοψηφία για τον προϋπολογισμό στο κοινοβούλιο, καθώς και την ταχεία διεκπεραίωσή του από την Οικονομική Επιτροπή του Κοινοβουλίου ώστε να τηρηθεί η προθεσμία της επόμενης εβδομάδας.

Σε δημόσιες δηλώσεις του από το 2023, ο Νετανιάχου έχει απορρίψει επανειλημμένα τις εκκλήσεις για πρόωρες εκλογές σε περίοδο πολέμου. «Ελπίζω η κυβέρνηση να ολοκληρώσει τη θητεία της … δηλαδή εκλογές τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο», είπε ο Νετανιάχου στους δημοσιογράφους στις 12 Μαρτίου, προσθέτοντας ότι έχει ζητήσει από τους συμμάχους του να δείξουν υπευθυνότητα σε περίοδο πολέμου και να περάσουν τον αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 225 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αδιέξοδο στις δημοσκοπήσεις καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται

Όπως τονίζει το Reuters, ο πόλεμος έχει επιτρέψει στο Νετανιάχου να στρέψει την προσοχή από τη Γάζα προς τη συνεργασία με τις ΗΠΑ κατά του Ιράν, όπου υπάρχει η μεγαλύτερη εθνική συναίνεση. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ευρεία υποστήριξη των Ισραηλινών σε έναν πόλεμο που, σύμφωνα με τον Νετανιάχου, έχει στόχο την εξάλειψη μιας υπαρξιακής απειλής.

Ωστόσο, όσον αφορά τις εκλογές, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια εικόνα ουσιαστικά αμετάβλητη από τις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή ανατράπηκαν από την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς, «πληγώνοντας» σοβαρά την αξιοπιστία του Νετανιάχου στον τομέα της ασφάλειας.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά περίπου 40% των ψηφοφόρων να στηρίζουν τον συνασπισμό του Νετανιάχου, που αποτελείται από εθνικιστικά και θρησκευτικά κόμματα, 40% να στηρίζει τα κόμματα της αντιπολίτευσης και η «ψήφος της αναμονής» να μην μετακινείται προς τον Νετανιάχου, σύμφωνα με τον πολιτικό επιστήμονα Γκίντεον Ραχάτ, από το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ.

Ακόμη και αν οι Ισραηλινοί στηρίξουν τους στόχους του πολέμου, η κούραση μεγαλώνει καθώς η σύγκρουση συνεχίζεται χωρίς αποφασιστικό τέλος ή διπλωματική επίλυση, μετά από μια μικρότερη φάση συγκρούσεων τον Ιούνιο, σημείωσε ο Ραχάτ.

Επιπλέον, μια δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε από την Times of Israel στις 19 Μαρτίου έδειξε ότι το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου θα κέρδιζε 28 από τις 120 έδρες της Κνεσέτ, μειωμένο από τις 34 που έχει σήμερα. Αν και το Λικούντ θα ήταν το μεγαλύτερο κόμμα, ο συνασπισμός του θα έμενε χωρίς πλειοψηφία, με μόλις 51 έδρες, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, ο Νετανιάχου παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι οι Ιρανοί θα ανατρέψουν τους ηγέτες τους. Καθώς ο πόλεμος πλησιάζει την πέμπτη εβδομάδα, το ενδεχόμενο καλοκαιρινών εκλογών φαίνεται πλέον απίθανο. «Η στρατηγική του είναι να κερδίσει χρόνο», είπε ο Ραχάτ.