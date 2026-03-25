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Τέμπη: Για «δίκη κεκλεισμένων των θυρών» κάνουν λόγο οι συγγενείς των θυμάτων
Ειδήσεις
20:35 - 25 Μαρ 2026

Τέμπη: Για «δίκη κεκλεισμένων των θυρών» κάνουν λόγο οι συγγενείς των θυμάτων

Reporter.gr Newsroom
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Η έναρξη της μεγάλης δίκης για την τραγωδία των Τεμπών προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και καταγγελίες από την πρώτη κιόλας ημέρα, με τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων να μιλά για «συνειδητή προσπάθεια αποκλεισμού» και υποβάθμιση της διαδικασίας.      

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, η αίθουσα όπου πραγματοποιείται η δίκη εμφανίζει σοβαρά προβλήματα χωρητικότητας και συνωστισμό. Πολλοί δικηγόροι, αλλά και εκπρόσωποι των οικογενειών των θυμάτων, φέρεται να μην έχουν επαρκή χώρο για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Όπως καταγγέλλεται, σε ορισμένες περιπτώσεις αναγκάζονται να καθίσουν ακόμη και στα έδρανα των κατηγορουμένων ή να παραμένουν όρθιοι για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι το κράτος είχε στη διάθεσή του τρία χρόνια για να οργανώσει κατάλληλα τις υποδομές για μια τόσο σημαντική δίκη. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, η προετοιμασία έγινε πρόχειρα, γεγονός που -κατά την άποψή τους- μειώνει τη σοβαρότητα της υπόθεσης και δεν τιμά τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν και οι αναφορές σχετικά με το κόστος των παρεμβάσεων που έγιναν για τη διεξαγωγή της δίκης. Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για δαπάνη που φτάνει τα 1.200.000 ευρώ για τη διαμόρφωση ενός χώρου με περιορισμένο αριθμό θέσεων, οι οποίες χαρακτηρίζονται ανεπαρκείς για να καλύψουν τις ανάγκες όλων των εμπλεκομένων, των δημοσιογράφων και των πολιτών που θέλουν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία.

Παράλληλα, ο Σύλλογος κάνει λόγο για απόπειρα διεξαγωγής μιας «δίκης κεκλεισμένων των θυρών», υποστηρίζοντας ότι η πρόσβαση του κοινού και η διαφάνεια περιορίζονται σημαντικά. Για τον λόγο αυτό ζητά την άμεση μεταφορά της διαδικασίας σε μεγαλύτερο και καταλληλότερο χώρο, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι πλευρές θα μπορούν να συμμετέχουν με αξιοπρέπεια.

Την ίδια ώρα, γίνεται αναφορά και στις πρόσφατες κινητοποιήσεις, στις οποίες συμμετείχε πλήθος πολιτών εκφράζοντας τη στήριξή του στις οικογένειες των θυμάτων και ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Οι συγγενείς δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους μέχρι να αποδοθούν ευθύνες σε όλα τα επίπεδα και να αποφευχθεί οποιαδήποτε συγκάλυψη.

Το βασικό μήνυμα που στέλνουν είναι ότι η τραγωδία των Τεμπών δεν πρέπει να ξεχαστεί, αλλά να αποτελέσει αφετηρία για αλλαγές που θα αποτρέψουν παρόμοια γεγονότα στο μέλλον.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

«Τρία χρόνια μετά, η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό και την κοροϊδία απέναντι σε όλους τους συγγενείς. Αυτό έδειξε η πρώτη μέρα διεξαγωγής της μεγάλης δίκης: Οι εικόνες συνωστισμού, οι δικηγόροι χωρίς έδρανα και η προσβολή της μνήμης των νεκρών μας μέσα στην ίδια τη δικαστική αίθουσα, δεν ήταν ένα «οργανωτικό λάθος». Ήταν ένας συνειδητός σχεδιασμός αποκλεισμού. Η κυβέρνηση είχε στη διάθεσή της τρία χρόνια και όλα τα δεδομένα (αριθμός παραγόντων, δικηγόρων κατηγορουμένων, κ.τ.λ.) για να προετοιμάσει, να σχεδιάσει και να διαμορφώσει κατάλληλα κάποια αίθουσα για να φιλοξενήσει τη μεγάλη δίκη. Ωστόσο, η πραγματικότητα δείχνει ότι σκόπιμα απαξιώνεται η σημασία της δίκης. Η όλη προετοιμασία έχει γίνει στο γόνατο. Δαπανήθηκαν 1.200.000 ευρώ για 250 καρέκλες «στοιβαγμένες», με αποκλεισμένους το κοινό και τους δημοσιογράφους αλλά και τους συνηγόρους των οικογενειών να κάθονται ακόμη και στο εδώλιο των κατηγορουμένων ή να παραμένουν όρθιοι.

Αποκαλύπτεται ότι το κράτος επιχειρεί να διεξαγάγει ουσιαστικά μια δίκη κεκλεισμένων των θυρών, μακριά από τα μάτια της κοινωνίας. Απαιτούμε την άμεση αλλαγή του χώρου ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής παρουσία όλων των συγγενών, των δικηγόρων μας και των ΜΜΕ. Η δικαιοσύνη δεν χωράει σε «εκπτώσεις» και στενά δωμάτια.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας με όλο τον κόσμο που στις 28 Φεβρουαρίου έδειξε ότι δεν επιτρέπει να συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα και απαιτεί την καταδίκη των ενόχων όσο ψηλά και κι αν φτάνουν. Που ήταν μαζί μας και τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, αναδεικνύοντας ακόμα πιο πλατιά την απαράδεκτη μεθόδευση κράτους και κυβέρνησης.

Το έγκλημα των Τεμπών δεν θα ξεχαστεί. Δεν θα συγκαλυφθεί!

Συνεχίζουμε τη μάχη αποκάλυψης όλων των αιτιών και ενόχων για το έγκλημα!

Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών»

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