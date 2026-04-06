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Αισιόδοξος αλλά και απόλυτα ρεαλιστής δηλώνει ο Χριστοδουλίδης πριν την συνάντηση με Ερχιουρμάν
Ειδήσεις
18:02 - 06 Απρ 2026

Αισιόδοξος αλλά και απόλυτα ρεαλιστής δηλώνει ο Χριστοδουλίδης πριν την συνάντηση με Ερχιουρμάν

Reporter.gr Newsroom
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Με αισιοδοξία αλλά και ρεαλισμό προσέρχεται στη συνάντησή του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, όπως δήλωσε αναχωρώντας από το Προεδρικό Μέγαρο το απόγευμα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τις προσδοκίες του, ανέφερε ότι η συνάντηση αποτελεί συνέχεια της πρόσφατης επαφής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις Βρυξέλλες, την οποία χαρακτήρισε εποικοδομητική και ενθαρρυντική για τα επόμενα βήματα. «Πηγαίνω σε αυτή τη συνάντηση ως συνέχεια της συνάντησης που είχα με τον ΓΓ των ΗΕ στις Βρυξέλλες (…) με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών (…) και πηγαίνω πρωτίστως για να συζητήσω, να ανταλλάξω απόψεις για όλα όσα είχα συζητήσει με τον ΓΓ», σημείωσε, προσθέτοντας ότι είναι έτοιμος να συζητήσει οποιοδήποτε θέμα θέσει ο Τουφάν Έρχιουρμαν.

Σε ερώτηση για το αν υπήρξε ενημέρωση από την πλευρά του Τουρκοκύπριου ηγέτη σχετικά με τη δική του συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διευκρίνισε ότι «τα ΗΕ μοιράστηκαν με τον κ. Έρχιουρμαν το περιεχόμενο (…) της συζήτησης που είχα με τον ΓΓ στις Βρυξέλλες».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο προόδου, ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι «θα εξαντλήσουμε και την τελευταία πιθανότητα για να υπάρξει ελπίδα», τονίζοντας πως δεν υπάρχει άλλη επιλογή πέρα από την προσπάθεια επίλυσης. «Είμαι αισιόδοξος (…) χωρίς να παραγνωρίζω δυσκολίες (…) είμαι απόλυτα ρεαλιστής», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η παρούσα κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Τέλος, σχετικά με το γεγονός ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί χωρίς δημοσιότητα, ξεκαθάρισε ότι από την ελληνοκυπριακή πλευρά δεν υπάρχει καμία αντίρρηση για παρουσία των μέσων ενημέρωσης, όπως συνηθίζεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/04/2026 - 18:17
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