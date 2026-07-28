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Νέο μήνυμα Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Συζητήσεις για Patriot και ειρηνευτικές εξελίξεις
Ειδήσεις
20:05 - 28 Ιουλ 2026

Νέο μήνυμα Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Συζητήσεις για Patriot και ειρηνευτικές εξελίξεις

Reporter.gr Newsroom
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Ικανοποίηση για το αποτέλεσμα της συνάντησής του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας, αλλά και στις διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συνάντηση «καλή», επισημαίνοντας ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν εκτενώς τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot και τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της ουκρανικής αμυντικής ικανότητας.

Συζήτηση για παραγωγή πυραύλων Patriot

Όπως ανέφερε ο Ζελένσκι, ένα από τα βασικά θέματα της συνάντησης ήταν το ενδεχόμενο χορήγησης αδειών για την παραγωγή αναχαιτιστικών πυραύλων που χρησιμοποιούνται από τα συστήματα Patriot, καθώς και πρόσθετες πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την άμυνα της Ουκρανίας.

Ο ίδιος έκανε λόγο και για «ορισμένες ακόμη ιδέες» που εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Έμφαση στη διπλωματική διαδικασία

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής λύσης.

«Μιλήσαμε επίσης για τη διπλωματία. Είναι σημαντικό να ενταθεί η διπλωματική διαδικασία. Οι ομάδες μας θα συμφωνήσουν για τις λεπτομέρειες της περαιτέρω επικοινωνίας τους», ανέφερε ο Ζελένσκι, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διαρκή στήριξή τους προς την Ουκρανία.

Συλλυπητήρια για τον Λίντσεϊ Γκράχαμ

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του στον Ντόναλντ Τραμπ για τον θάνατο του Αμερικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, τον οποίο χαρακτήρισε «αληθινό φίλο της Ουκρανίας», αναγνωρίζοντας τη διαχρονική υποστήριξή του προς το Κίεβο.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2082125765634822619}

Τελευταία τροποποίηση στις 28/07/2026 - 19:54
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