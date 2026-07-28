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Χριστοδουλίδης: Ικανοποίηση για την επαφή με Γκουτέρες - Προσδοκίες θετικά μηνύματα στο Κυπριακό
Ειδήσεις
22:35 - 28 Ιουλ 2026

Χριστοδουλίδης: Ικανοποίηση για την επαφή με Γκουτέρες - Προσδοκίες θετικά μηνύματα στο Κυπριακό

Reporter.gr Newsroom
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Ικανοποίηση για την πορεία των επαφών στο πλαίσιο της διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά το γεύμα που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό, παρουσία των εμπλεκόμενων πλευρών.

Ο Κύπριος πρόεδρος ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων υπήρξαν σημεία σύγκλισης αλλά και διαφωνίες, ωστόσο εξέφρασε την εκτίμηση ότι η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε θετικές εξελίξεις.

«Αναμένω αύριο θετικές ανακοινώσεις από τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ», δήλωσε ο κ. Χριστοδουλίδης, υπογραμμίζοντας ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν την Τετάρτη στις 10:00.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στο τραπέζι των συζητήσεων τέθηκαν και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), τα οποία αποτελούν ένα από τα βασικά εργαλεία που εξετάζονται για τη βελτίωση του κλίματος μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος επαφών Γκουτέρες

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, ολοκλήρωσε την Τρίτη τον πρώτο κύκλο επαφών του για το Κυπριακό, πραγματοποιώντας ξεχωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν.

Μετά τις συναντήσεις, ο κ. Γκουτέρες επανέλαβε ότι η παρούσα συγκυρία μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για την επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού, η οποία παραμένει σε στασιμότητα τα τελευταία χρόνια.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην αυριανή κοινή συνάντηση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ με τους δύο ηγέτες, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο παλαιό αεροδρόμιο της Λευκωσίας.

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Στόχος η διατήρηση ζωντανής της διαδικασίας

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι βασική επιδίωξη της παρουσίας του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο είναι η διατήρηση ανοικτού του διαλόγου και η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τη σύγκληση μιας νέας άτυπης διευρυμένης διάσκεψης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, παρά τη θετική ρητορική και τις προσπάθειες του ΟΗΕ, μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί αλλαγή στις βασικές θέσεις των δύο πλευρών, γεγονός που εξακολουθεί να δυσκολεύει την επίτευξη ουσιαστικής προόδου.

Η ελληνοκυπριακή πλευρά επιμένει στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και στη λύση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή ηγεσία εξακολουθούν να προωθούν τη θέση υπέρ της λύσης δύο κρατών, μια προσέγγιση που η Λευκωσία απορρίπτει και θεωρεί ότι βρίσκεται εκτός του συμφωνημένου πλαισίου του ΟΗΕ.

Η επόμενη ημέρα της διευρυμένης διάσκεψης

Η αυριανή συνάντηση αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο τεστ για το κατά πόσο υπάρχει περιθώριο επαναπροσέγγισης των δύο πλευρών. Ο ΟΗΕ επιδιώκει να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη συγκυρία ώστε να επανέλθει το Κυπριακό στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματικής ατζέντας, μετά από μια μακρά περίοδο αδράνειας.

Παρά τις δυσκολίες, η Λευκωσία εμφανίζεται αποφασισμένη να στηρίξει μια νέα προσπάθεια, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα κινηθεί εντός του πλαισίου των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών.

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