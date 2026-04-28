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ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών οι τιμές της βενζίνης
Ειδήσεις
18:36 - 28 Απρ 2026

ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών οι τιμές της βενζίνης

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν την Τρίτη (28/4) στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν φαίνεται να έχουν φτάσει σε αδιέξοδο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους New York Times, η μέση τιμή για ένα γαλόνι απλής βενζίνης ανέρχεται στα 4,18 δολάρια. Όπως επισημαίνεται, η τιμή στην αντλία δεν είχε φτάσει σε τόσο υψηλό επίπεδο από τον Απρίλιο του 2022, λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η αύξηση της Τρίτης κατά 1,6% ήταν η μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδος εδώ και περισσότερο από ένα μήνα.

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να αυξάνονται την Τρίτη, με τους διαπραγματευτές να βρίσκονται σε αδιέξοδο σχετικά με προτάσεις για το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ στη ναυσιπλοΐα δεξαμενόπλοιων και τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Η τιμή του αργού πετρελαίου έχει αυξηθεί σταθερά την τελευταία εβδομάδα, καθώς οι συνομιλίες έχουν παγώσει κατά τη διάρκεια μιας εύθραυστης εκεχειρίας. Το Brent που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς, έχει σημειώσει άνοδο σε έξι από τις τελευταίες επτά συνεδριάσεις και η τιμή του παραμένει πάνω από 40% υψηλότερη σε σχέση με πριν από τα πρώτα αμερικανο-ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή τα χρηματιστήρια κινούνται κοντά σε ιστορικά υψηλά, καθώς τα εταιρικά κέρδη παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανθεκτικά. Παράλληλα, σημειώνεται ότι αυτή την εβδομάδα το ενδιαφέρον αναμένεται να επικεντρωθεί σε μια σειρά οικονομικών αποτελεσμάτων από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες, οι οποίες επενδύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

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