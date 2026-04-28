Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό την Τετάρτη (29/4) - Η «ατζέντα» της συνεδρίασης

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την Τετάρτη (29/4) στις 16:00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σημειώνεται ότι στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται τα εξής θέματα:

Παρουσίαση της εθνικής στρατηγικής για τον περιφερειακό και τοπικό σχεδιασμό από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη.

Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα των νομοθετικών πρωτοβουλιών του υπουργείου, που αφορούν:

α) τη δημιουργία Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων και Ψηφιακών Υποδομών,

β) μέτρα προστασίας για πρόσωπα που συμμετέχουν στη δημόσια ζωή από καταχρηστικές αγωγές (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1069).

α) τη δημιουργία Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων και Ψηφιακών Υποδομών, β) μέτρα προστασίας για πρόσωπα που συμμετέχουν στη δημόσια ζωή από καταχρηστικές αγωγές (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1069). Παρουσίαση από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη του νομοσχεδίου για την ίδρυση Επαγγελματικής Σχολής Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικής Δημιουργίας.

Εισήγηση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη σχετικά με την έκδοση πράξης υπουργικού συμβουλίου για τον χαρακτηρισμό του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών (28 Φεβρουαρίου 2023) ως υπόθεσης ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας, καθώς και για την εφαρμογή του άρθρου 11 του ν. 5293/2026 που αφορά τη μη άσκηση ή την παραίτηση από ένδικα μέσα.

Ενημέρωση από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την πορεία της οπτικοακουστικής δημιουργικής οικονομίας στην Ελλάδα.

Εισήγηση από τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την έγκριση της απολογιστικής έκθεσης του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για το έτος 2025.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το πρωί της ίδιας μέρας και συγκεκριμένα στις 10:00, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Tamim bin Hamad Al Thani στο Μέγαρο Μαξίμου.