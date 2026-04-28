ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συνεχίζεται το «ράλι» στο πετρέλαιο - Κοντά στα 105 δολάρια η τιμή του Brent
Εμπορεύματα
13:37 - 28 Απρ 2026

Συνεχίζεται το «ράλι» στο πετρέλαιο - Κοντά στα 105 δολάρια η τιμή του Brent

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία την Τρίτη (28/4), επεκτείνοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να έχουν «βαλτώσει», με τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό των Στενών του Ορμούζ να παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστή, στερώντας από τις αγορές κρίσιμες ενεργειακές προμήθειες από τη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον Ιούνιο αυξάνονται σχεδόν κατά 3 δολάρια, ή 2,79% στα 104.53 δολάρια το βαρέλι, αφού στην προηγούμενη συνεδρίαση είχαν ενισχυθεί κατά 2,8%, κλείνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τις 7 Απριλίου. Να σημειωθεί εδώ ότι το Brent καταγράφει άνοδο για έβδομη συνεχόμενη ημέρα.

Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) για τον Ιούνιο ενισχύεται αυτή την ώρα κατά 3,48% στα 99,72 δολάρια το βαρέλι, μετά από άνοδο 2,1% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Στο μέτωπο των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται δυσαρεστημένος με την τελευταία πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου τη Δευτέρα, καθώς ιρανικές πηγές αποκάλυψαν ότι η πρόταση απέφευγε να θίξει το πυρηνικό πρόγραμμα έως ότου σταματήσουν οι εχθροπραξίες και επιλυθούν οι διαφορές για τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο.

Η δυσαρέσκεια του Τραμπ αφήνει τη σύγκρουση σε αδιέξοδο, με το Ιράν να διακόπτει τις θαλάσσιες ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ και τις ΗΠΑ να διατηρούν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

«Οι τιμές πετρελαίου πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι αντικατοπτρίζουν μια αγορά που αναπροσαρμόζει ταχύτατα τον γεωπολιτικό κίνδυνο», δήλωσε ο αναλυτής της Rystad Energy, Χόρχε Λεόν.

«Με τις ειρηνευτικές συνομιλίες να έχουν παγώσει και χωρίς σαφή προοπτική επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, οι επενδυτές ενσωματώνουν την πιθανότητα παρατεταμένης διαταραχής σε μια κρίσιμη αρτηρία της παγκόσμιας προσφοράς», πρόσθεσε.

«Ακόμη και στο καλύτερο σενάριο, μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν είναι πιθανό να είναι περιορισμένη και μερική, αφήνοντας το ζήτημα των Στενών άλυτο, γεγονός που σημαίνει ότι οι ανοδικοί κίνδυνοι για τις τιμές παραμένουν».

Υπενθυμίζεται ότι ένας προηγούμενος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατέρρευσε την περασμένη εβδομάδα, μετά την αποτυχία απευθείας συνομιλιών.

Δεδομένα παρακολούθησης πλοίων έδειξαν σημαντικές διαταραχές στην περιοχή, με έξι ιρανικά πετρελαιοφόρα να αναγκάζονται να επιστρέψουν λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού.

Ωστόσο, ένα δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία Abu Dhabi National Oil Co των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ και φαίνεται να βρίσκεται κοντά στην Ινδία, τη Δευτέρα.

Σημειώνεται ότι πριν από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, περίπου 125 και 140 πλοία διέρχονταν καθημερινά από τα Στενά.

Η απώλεια περίπου 10 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως σε αργό και προϊόντα μέσω των Στενών του Ορμούζ θα συνεχίσει να υπερβαίνει τη μείωση της ζήτησης, καθώς εντείνονται οι πληθωριστικές πιέσεις και η καταστροφή ζήτησης, δήλωσε ο αναλυτής της PVM, Τάμας Βάργκα, οδηγώντας σε ολοένα και πιο σφιχτή ισορροπία στην αγορά πετρελαίου.

Άνοδος στο φυσικό αέριο - Διόρθωση στα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου σημειώνουν άνοδο την Τρίτη κατά 1,07% στα 45,12 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Παράλληλα, διόρθωση καταγράφεται ξανά στον τομέα των πολύτιμων μετάλλων. Ειδικότερα, ο χρυσός υποχωρεί 1,41% στα 4,627.71 δολάρια η ουγγιά, ενώ και το ασήμι σημειώνει απώλειες 2,44% στα 73,16 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, ο χαλκός σημειώνει πτώση 1,52% στα 5.9868 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο έναντι του ευρώ κατά 0,27% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1692 δολάρια προς ευρώ, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,38% με την ισοτιμία στα 1,3489 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα παραμένει αμετάβλητη έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8667 λίρα ανά ευρώ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Jumbo: Καθαρά κέρδη €320 εκατ. το 2025 - Διανομή μερίσματος €0,70 ανά μετοχή
Επιχειρήσεις

Jumbo: Καθαρά κέρδη €320 εκατ. το 2025 - Διανομή μερίσματος €0,70 ανά μετοχή

Βουτιά 11,7% στις πωλήσεις εφημερίδων το 2025 – Ποιες κατηγορίες του έντυπου Τύπου αντέχουν
Magazino

Βουτιά 11,7% στις πωλήσεις εφημερίδων το 2025 – Ποιες κατηγορίες του έντυπου Τύπου αντέχουν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τουρκία: Έπεσε στο 31,8% ο πληθωρισμός – «Αγκάθι» ενέργεια και Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

Τουρκία: Έπεσε στο 31,8% ο πληθωρισμός – «Αγκάθι» ενέργεια και Μέση Ανατολή

Ο χρυσός ενισχύεται και το πετρέλαιο υποχωρεί μετά την αναβολή επίθεσης στο Ιράν από τον Τραμπ
Εμπορεύματα

Ο χρυσός ενισχύεται και το πετρέλαιο υποχωρεί μετά την αναβολή επίθεσης στο Ιράν από τον Τραμπ

Πιέσεις σε Bitcoin και Ethereum – Αυξάνονται τα «στοιχήματα» για διόρθωση
Νομίσματα

Πιέσεις σε Bitcoin και Ethereum – Αυξάνονται τα «στοιχήματα» για διόρθωση

Μικρή αύξηση στο πετρέλαιο - Προς μηνιαία άνοδο 21% το Brent
Εμπορεύματα

Μικρή αύξηση στο πετρέλαιο - Προς μηνιαία άνοδο 21% το Brent

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
03/08/2026 - 14:44

Έκπτωση 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

Οικονομία
03/08/2026 - 14:28

Alpha Bank: Οι Έλληνες έχουν πλούτο €1 τρισ. αλλά είναι προτελευταίοι στα εισοδήματα στην ευρωζώνη

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:27

Τουρκία: Έπεσε στο 31,8% ο πληθωρισμός – «Αγκάθι» ενέργεια και Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:22

Ουκρανικά drones έπληξαν Κριμαία και Κρασνοντάρ – Έξι νεκροί από τις επιθέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/08/2026 - 14:18

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – Κ.Η.Ε.: Οι θεσμικές και διοικητικές ευθύνες δεν μετακυλίονται στους εργαζόμενους

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 14:18

Efood: Στα €159 ο τζίρος της Go Delivery το 2025 με άλμα κερδών 79,5%

Νομίσματα
03/08/2026 - 14:06

Η εξάντληση των πωλητών κρατά το Bitcoin κοντά στα $62.500

Magazino
03/08/2026 - 14:05

Οι ιστορίες των νέων υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-27

Οικονομία
03/08/2026 - 13:55

Στο ΕΣΠΑ η ολοκληρωμένη δράση «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση», ύψους 49,98 εκατ. ευρώ

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 13:37

Allwyn: Απέκτησε 463.200 ίδιες μετοχές – Στο 4,77% το ποσοστό κατοχής

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 13:34

Metlen: Αγορές ιδίων μετοχών συνολικής αξίας €4,45 εκατ.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 13:17

Στεγαστικά δάνεια: Ράλι εκταμιεύσεων στο εξάμηνο με ρεκόρ 13 ετών

Περιβάλλον
03/08/2026 - 12:50

Πάνω από €3 δισ. οι ζημιές από τις πυρκαγιές στην Ευρώπη

Πολιτική
03/08/2026 - 12:48

ΠΑΣΟΚ: Η χώρα χρειάζεται δομική αλλαγή στην Πολιτική Προστασία – Οι απώλειες δεν επιτρέπουν θριαμβολογία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 12:36

Νέες χρηματοδοτήσεις €500 εκατ. για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση από την Πειραιώς μέσω EBRD

Ειδήσεις
03/08/2026 - 12:27

Ουγγαρία: Εκτός λειτουργίας ο πυρηνικός σταθμός Paks λόγω χαμηλής στάθμης του Δούναβη

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
03/08/2026 - 12:20

Παπαστράτος: Επιχείρηση της χρονιάς στα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026»

Εργασιακά
03/08/2026 - 12:17

ΔΥΠΑ: Πληρωμές €157,7 εκατ. τον Ιούλιο

Ειδήσεις
03/08/2026 - 12:10

Σταματόπουλος (Δασολόγος): Το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά - Η Δασική Υπηρεσία δεν έχει πυροσβεστικά μέσα

Οικονομία
03/08/2026 - 12:03

Άνοιξε η πλατφόρμα για το Πόθεν Έσχες - Η προθεσμία για τη δήλωση

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 12:02

Επέκταση του δικτύου της McDonald's με νέες επενδύσεις – Εμβληματική δράση συμπερίληψης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 11:50

UBS: Ανεβάζει στα €5,1 την τιμή-στόχο για τη Eurobank

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/08/2026 - 11:42

Όμιλος AVAX: Σύμβαση ύψους €100,2 εκατ. για φωτοβολταϊκό σταθμό 275,5MW στη Ρουμανία

Ειδήσεις
03/08/2026 - 11:36

Ευρωπαϊκή βιομηχανία: Ρεκόρ ανάπτυξης 4,5 ετών με «αγκάθι» τη χαμηλή ζήτηση

Ειδήσεις
03/08/2026 - 11:21

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για ξυλοδαρμό υπαλλήλου καταστήματος ψιλικών

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 11:11

Κέρδη στις ευρωαγορές με τον Stoxx 600 κοντά σε ιστορικά υψηλά

Ειδήσεις
03/08/2026 - 10:31

Τα ενεργά πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική και οι καμένες εκτάσεις - Εικόνες από δορυφόρο

Πολιτική
03/08/2026 - 10:25

Την Τρίτη (4/8) η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη - Επικήδειο θα εκφωνήσει ο πρωθυπουργός

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 10:20

Έως 24,58% μπορεί να διαμορφωθεί το ποσοστό της Castellano του Γκότση στην Aktor

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 10:11

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ