Συνεχίζεται το «ράλι» στο πετρέλαιο - Κοντά στα 105 δολάρια η τιμή του Brent

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία την Τρίτη (28/4), επεκτείνοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να έχουν «βαλτώσει», με τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό των Στενών του Ορμούζ να παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστή, στερώντας από τις αγορές κρίσιμες ενεργειακές προμήθειες από τη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον Ιούνιο αυξάνονται σχεδόν κατά 3 δολάρια, ή 2,79% στα 104.53 δολάρια το βαρέλι, αφού στην προηγούμενη συνεδρίαση είχαν ενισχυθεί κατά 2,8%, κλείνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τις 7 Απριλίου. Να σημειωθεί εδώ ότι το Brent καταγράφει άνοδο για έβδομη συνεχόμενη ημέρα.

Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) για τον Ιούνιο ενισχύεται αυτή την ώρα κατά 3,48% στα 99,72 δολάρια το βαρέλι, μετά από άνοδο 2,1% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Στο μέτωπο των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται δυσαρεστημένος με την τελευταία πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου τη Δευτέρα, καθώς ιρανικές πηγές αποκάλυψαν ότι η πρόταση απέφευγε να θίξει το πυρηνικό πρόγραμμα έως ότου σταματήσουν οι εχθροπραξίες και επιλυθούν οι διαφορές για τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο.

Η δυσαρέσκεια του Τραμπ αφήνει τη σύγκρουση σε αδιέξοδο, με το Ιράν να διακόπτει τις θαλάσσιες ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ και τις ΗΠΑ να διατηρούν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

«Οι τιμές πετρελαίου πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι αντικατοπτρίζουν μια αγορά που αναπροσαρμόζει ταχύτατα τον γεωπολιτικό κίνδυνο», δήλωσε ο αναλυτής της Rystad Energy, Χόρχε Λεόν.

«Με τις ειρηνευτικές συνομιλίες να έχουν παγώσει και χωρίς σαφή προοπτική επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, οι επενδυτές ενσωματώνουν την πιθανότητα παρατεταμένης διαταραχής σε μια κρίσιμη αρτηρία της παγκόσμιας προσφοράς», πρόσθεσε.

«Ακόμη και στο καλύτερο σενάριο, μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν είναι πιθανό να είναι περιορισμένη και μερική, αφήνοντας το ζήτημα των Στενών άλυτο, γεγονός που σημαίνει ότι οι ανοδικοί κίνδυνοι για τις τιμές παραμένουν».

Υπενθυμίζεται ότι ένας προηγούμενος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατέρρευσε την περασμένη εβδομάδα, μετά την αποτυχία απευθείας συνομιλιών.

Δεδομένα παρακολούθησης πλοίων έδειξαν σημαντικές διαταραχές στην περιοχή, με έξι ιρανικά πετρελαιοφόρα να αναγκάζονται να επιστρέψουν λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού.

Ωστόσο, ένα δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία Abu Dhabi National Oil Co των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ και φαίνεται να βρίσκεται κοντά στην Ινδία, τη Δευτέρα.

Σημειώνεται ότι πριν από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, περίπου 125 και 140 πλοία διέρχονταν καθημερινά από τα Στενά.

Η απώλεια περίπου 10 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως σε αργό και προϊόντα μέσω των Στενών του Ορμούζ θα συνεχίσει να υπερβαίνει τη μείωση της ζήτησης, καθώς εντείνονται οι πληθωριστικές πιέσεις και η καταστροφή ζήτησης, δήλωσε ο αναλυτής της PVM, Τάμας Βάργκα, οδηγώντας σε ολοένα και πιο σφιχτή ισορροπία στην αγορά πετρελαίου.

Άνοδος στο φυσικό αέριο - Διόρθωση στα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου σημειώνουν άνοδο την Τρίτη κατά 1,07% στα 45,12 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Παράλληλα, διόρθωση καταγράφεται ξανά στον τομέα των πολύτιμων μετάλλων. Ειδικότερα, ο χρυσός υποχωρεί 1,41% στα 4,627.71 δολάρια η ουγγιά, ενώ και το ασήμι σημειώνει απώλειες 2,44% στα 73,16 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, ο χαλκός σημειώνει πτώση 1,52% στα 5.9868 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο έναντι του ευρώ κατά 0,27% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1692 δολάρια προς ευρώ, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,38% με την ισοτιμία στα 1,3489 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα παραμένει αμετάβλητη έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8667 λίρα ανά ευρώ.