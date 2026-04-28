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Space Hellas: Στο 70% η αύξηση κερδών μετά φόρων το 2025 με διατήρηση του τζίρου στα ίδια επίπεδα
Επιχειρήσεις
18:03 - 28 Απρ 2026

Space Hellas: Στο 70% η αύξηση κερδών μετά φόρων το 2025 με διατήρηση του τζίρου στα ίδια επίπεδα

Reporter.gr Newsroom
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Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas για το 2025 ανήλθε στα € 152,9 εκ., έναντι € 155,2 εκ. του 2024 παρουσιάζοντας οριακή μείωση 1,5%. Τα μεικτά κέρδη του 2025 αυξήθηκαν σε € 31,7εκ., έναντι € 29,6 εκ. το 2024.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 18,3 εκ. το 2025, έναντι € 18,2 εκ. το 2024. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 4,3 εκ. το 2025 έναντι € 2,2 εκ. το 2024 παρουσιάζοντας αύξηση 101%, ενώ τα κέρδη μετά φόρων παρουσιάστηκαν αυξημένα κατά 70% και ανήλθαν σε € 3,1 εκ. το 2025, έναντι € 1,8 εκ. το 2024.

Η σημαντική αύξηση των κερδών αποτυπώνει την επίτευξη του στόχου του Ομίλου για διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) με ταυτόχρονη μείωση του δανεισμού και κατά συνέπεια και των χρηματοοικονομικών εξόδων. Πιο συγκεκριμένα, τα δάνεια του Ομίλου μειώθηκαν κατά 11% σε € 73.281 και της εταιρείας κατά 10% σε € 66.615.

Για τη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε στα € 125,8 εκ. το 2025, έναντι € 134,2 εκ. το 2024, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διατηρήθηκαν σταθερά στα € 13,6 εκ. το 2025, έναντι € 13,7 εκ. το 2024, Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το 2025 αυξήθηκαν σε € 3,9 εκ., έναντι € 3,0 εκ. το 2024 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων το 2025 ανήλθαν σε € 3,2 εκ., έναντι € 2,7 εκ. το 2024 παρουσιάζοντας αυξήσεις 28,6% και 17% αντίστοιχα.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρουσιάζονται θετικές κατά € 11,1 εκ. και διοχετεύτηκαν στη μείωση δανεισμού, γεγονός που αποτυπώνεται στις αρνητικές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες κατά € 12,8 εκ. Οι επενδυτικές δραστηριότητες παρουσιάστηκαν αρνητικές κατά € 9,3 εκ.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Oμίλου Space Hellas κ. Σπύρος Δ. Μανωλόπουλος, δήλωσε: «Η αγορά πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών τα επόμενα έτη 2026-2027, μετά την ολοκλήρωση των χρηματοδοτήσεων από το ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, αναμένεται να ενισχυθεί από ένα νέο κύκλο ευρωπαϊκών κονδυλίων που θα χρηματοδοτήσουν την έρευνα και ανάπτυξη ευρωπαϊκών τεχνολογιών δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς τεχνητής νοημοσύνης, κυβερνοασφάλειας και άμυνας.

Η Space Hellaς υλοποιεί σημαντικά έργα που αφορούν κρίσιμες υποδομές της χώρας με ορίζοντα υλοποίησης που επεκτείνεται πέραν του 2026, αξιοποιώντας συνέργειες με τις υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου όπως τη SingularLogic, τη Mobics, τη Web-IQ και την AgroApps.

Η ενσωμάτωση της SenseOne στη γενική διεύθυνση R&D και εφαρμογών της Space Hellas το 2026, δημιουργεί νέα δυναμική στην ανάπτυξη και προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων IoT χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες edge computing, τηλεματικής και την ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης».

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