Ρήγμα στη Fed και νευρικότητα στην ΕΚΤ: Στον «άγνωστο Χ» τα επιτόκια

Η εικόνα από τις τελευταίες αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών σε ΗΠΑ και ευρωζώνη συνοψίζεται σε μία λέξη: αβεβαιότητα. Εσωτερικές διαφωνίες, αντικρουόμενα σήματα και όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για την πορεία των επιτοκίων.

Στις ΗΠΑ, η Federal κράτησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο 3,5%-3,75%, όμως η απόφαση μόνο «ήρεμη» δεν ήταν. Η διάσπαση 8-4 στην Federal Open Market Committee —η μεγαλύτερη εδώ και δεκαετίες— αποτυπώνει βαθύ ρήγμα για την κατεύθυνση της πολιτικής. Από τη μία, υπήρξε ακόμη και πρόταση για άμεση μείωση επιτοκίων, από την άλλη έντονες αντιδράσεις σε οποιαδήποτε ένδειξη χαλάρωσης, με βασικό επιχείρημα ότι ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος, ιδίως λόγω ενέργειας.

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, αλλά ταυτόχρονα έστειλε σαφές μήνυμα για την ανεξαρτησία της τράπεζας. Δήλωσε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν ολοκληρωθεί πλήρως η έρευνα για την ανακαίνιση των κτιρίων της Fed, τονίζοντας ότι οι θεσμικές πιέσεις —και ειδικά οι επιθέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ— είναι «άνευ προηγουμένου» και ενέχουν κινδύνους για την αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής.

Στην ευρωζώνη, η ΕΚΤ ακολούθησε επίσης γραμμή αναμονής, διατηρώντας αμετάβλητα τα επιτόκια (2,00% καταθέσεων, 2,15% κύριας αναχρηματοδότησης, 2,40% οριακής χρηματοδότησης) για έβδομη συνεχή φορά. Ωστόσο, το μήνυμα είναι διπλό: ο πληθωρισμός παραμένει απειλή, ιδίως λόγω της εκτίναξης της ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει προδιαγεγραμμένη πορεία επιτοκίων και ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται «συνεδρίαση με συνεδρίαση». Τόνισε ότι ο πληθωρισμός ενισχύεται εκ νέου (στο 3,0% τον Απρίλιο), με την ενέργεια να αποτελεί τον βασικό παράγοντα πίεσης, ενώ προειδοποίησε ότι η διάρκεια της γεωπολιτικής κρίσης θα καθορίσει την ένταση των επιπτώσεων στην οικονομία.

Στο ίδιο μήκος κύματος αλλά πιο «σκληρός», ο επικεφαλής της Bundesbank, Γιοάχιμ Νάγκελ, άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων τον Ιούνιο, εφόσον δεν υπάρξει βελτίωση στα δεδομένα. Υπογράμμισε ότι το βασικό σενάριο ήδη ενσωματώνει πιθανή αυστηροποίηση της πολιτικής, προειδοποιώντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού.

Υπό αυτό το πρίσμα, τόσο η Fed όσο και η ΕΚΤ βρίσκονται σε φάση «παύσης με ένταση». Οι αγορές βλέπουν σταθερότητα, αλλά στο εσωτερικό των κεντρικών τραπεζών κυριαρχεί διαφωνία — και κυρίως αβεβαιότητα για το αν η επόμενη κίνηση θα είναι χαλάρωση ή νέα σύσφιξη.