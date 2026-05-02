Γεωπολιτική vs περιβάλλον: Τι άλλαξε στη στάση της ΕΕ για τη Mercosur

Έχει χυθεί πολύ μελάνι τους τελευταίους μήνες γύρω από τις ανησυχίες των αγροτών για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Mercosur, η οποία τέθηκε σε προσωρινή ισχύ την Παρασκευή (1/5), έπειτα από περισσότερα από είκοσι χρόνια διαπραγματεύσεων.

Πρόκειται για μια αισθητή μετατόπιση από τις ανησυχίες για το κλίμα και τις εκκλήσεις για προστασία του Αμαζονίου, που κυριαρχούσαν στη ρητορική κατά της Mercosur την εποχή που το Ευρωπαϊκό Πράσινο Σύμφωνο βρισκόταν στο προσκήνιο. Τα επιχειρήματα αυτά φαίνεται πλέον να έχουν ατονήσει, περιοριζόμενα κυρίως σε ορισμένους πράσινους πολιτικούς και σε ΜΚΟ και δεξαμενές σκέψης που ανέκαθεν αντιτίθεντο στη συμφωνία.

Τι άλλαξε; Ήταν όλα θέμα πολιτικού οπορτουνισμού; Ή κατάφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει ανησυχίες βιωσιμότητας που κάποτε έμοιαζαν ανυπέρβλητες;

Η απάντηση βρίσκεται κάπου στη μέση, σύμφωνα με το Euractiv,

Το αίνιγμα της αποψίλωσης

Οι Γάλλοι ηγέτες έχουν τουλάχιστον υπάρξει συνεπείς στην αντίθεσή τους στη συμφωνία, αλλάζοντας επιχειρήματα — από την προστασία των δασών έως τα φυτοφάρμακα. Η συμφωνία Mercosur έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο τοξικά πολιτικά ζητήματα στη Γαλλία, και μάλιστα σε ένα σπάνιο θέμα που ενώνει το πολιτικό φάσμα: από την αριστερά έως τη δεξιά, επικρίνεται έντονα.

Το καλοκαίρι του 2019, η προσοχή του Εμανουέλ Μακρόν στράφηκε στην αποψίλωση του Αμαζονίου, με τον Γάλλο πρόεδρο να κατηγορεί τον τότε πρόεδρο της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, ότι ψεύδεται σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.

Ήταν ειλικρινής ο Μακρόν ή απλώς ακολουθούσε το κλίμα της εποχής; Ακόμη και ορισμένοι από τους πιο σκληρούς επικριτές της συμφωνίας, όπως η Greenpeace, αναγνώρισαν ότι η περιβαλλοντική ανησυχία είχε καταστεί πολιτικά βολική. Το 2019 αποτέλεσε το αποκορύφωμα των κλιματικών φιλοδοξιών της ΕΕ, όταν η Επιτροπή παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Πράσινο Σύμφωνο — το εμβληματικό της σχέδιο για μείωση των εκπομπών έως το 2050.

Εφόσον η ΕΕ αυστηροποιούσε τα δικά της περιβαλλοντικά πρότυπα, οι εκκλήσεις για αντίστοιχα μέτρα από εμπορικούς εταίρους προέκυψαν φυσιολογικά — ιδίως από περιοχές με ασθενέστερα ρυθμιστικά πλαίσια, όπως η Mercosur.

Σε αυτό το πλαίσιο, η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού νόμου κατά της αποψίλωσης (EUDR), που αρχικά προωθήθηκε από τη Γαλλία, φάνηκε να προσφέρει μια κομψή λύση. Απαιτώντας από τις εταιρείες να αποδεικνύουν ότι προϊόντα που πωλούνται στην ΕΕ — από το βοδινό και τη σόγια έως το κακάο και τον καφέ — δεν συνδέονται με αποψίλωση, ο νόμος υποσχόταν να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ εμπορίου και περιβαλλοντικής προστασίας.

Στην πράξη, ωστόσο, ο νόμος έχει δυσκολευτεί να εφαρμοστεί. Έχει υποστεί επανειλημμένες καθυστερήσεις και έχει εμπλακεί στη γενικότερη προσπάθεια της ΕΕ για απλούστευση της νομοθεσίας. Παράλληλα, πολλοί εντός της ΕΕ επισημαίνουν ιδιωτικά αδυναμίες στον τρόπο σύνταξής του.

Όσον αφορά τη Mercosur, οι καθυστερήσεις αυτές σημαίνουν ότι η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ μήνες πριν από την εφαρμογή του νόμου, που έχει προγραμματιστεί για τις 30 Δεκεμβρίου. Ο Πράσινος ευρωβουλευτής Κάι Τέγκετοφ εξέφρασε ανησυχία για αυτό το «κενό εφαρμογής».

«Ουσιαστικά θα επιτρέψουμε την είσοδο προϊόντων όπως σόγια, καφές και κακάο στην Ένωση χωρίς αυστηρό έλεγχο για αποψίλωση», δήλωσε, καλώντας την Επιτροπή να μην προχωρήσει σε νέα καθυστέρηση.

«Το παράρτημα»

Παράλληλα με την περιβαλλοντική νομοθεσία, η ΕΕ διαπραγματεύτηκε ένα πρόσθετο περιβαλλοντικό παράρτημα στη συμφωνία Mercosur. Η επιστροφή του Λούλα ντα Σίλβα στην προεδρία της Βραζιλίας το 2023 άνοιξε τον δρόμο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με ενισχυμένες περιβαλλοντικές εγγυήσεις.

Το παράρτημα, που συμφωνήθηκε χρόνια μετά το βασικό κείμενο του 2019, ενισχύει τις δεσμεύσεις για την αποψίλωση και καθιστά — το σημαντικότερο — τη Συμφωνία των Παρισίων ουσιώδες στοιχείο της συμφωνίας.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι μια μελλοντική κυβέρνηση που θα υπαναχωρήσει από τις κλιματικές της δεσμεύσεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναστολή της συμφωνίας.

Ο ειδικός στο εμπόριο Ντέιβιντ Κλάιμαν σημειώνει επίσης ότι ο εμπορικός πυλώνας που τέθηκε σε ισχύ περιλαμβάνει την αρχή της «μη οπισθοδρόμησης», δηλαδή τη δέσμευση να μην χαλαρώσουν τα περιβαλλοντικά πρότυπα.

«Η συμφωνία ενισχύει de facto την κυβέρνηση Λούλα, η οποία έχει θέσει την καταπολέμηση της αποψίλωσης στο επίκεντρο της πολιτικής της», δήλωσε.

Για ορισμένους αναλυτές, αυτό δεν είναι αμελητέο. Η Ιρένε Μία χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «ένα αξιοσημείωτο πείραμα» στην κλιματική διπλωματία και εκτίμησε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει «πρότυπο» για μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες ή και για μορφές συνεργασίας μικρότερων ομάδων κρατών.

Ωστόσο, παρά την πρόοδο, η κριτική δεν έχει εξαφανιστεί. Πράσινοι πολιτικοί και περιβαλλοντικές οργανώσεις παραμένουν επιφυλακτικοί, έστω και αν έχουν υιοθετήσει έναν πιο πραγματιστικό τόνο, καθώς η ΕΕ επιδιώκει να ενισχύσει τις διεθνείς της συμμαχίες σε ένα όλο και πιο ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.

Όπως σημείωσε ο Ρόντερικ Κέφερπυτς, «η γεωπολιτική δεν έχει απλώς υπερισχύσει των κλιματικών ανησυχιών». Σε ένα πιο κατακερματισμένο διεθνές σύστημα, είναι φυσικό οι ισορροπίες να μεταβάλλονται.

Οι περιβαλλοντικές ανησυχίες παραμένουν σημαντικές — αλλά το ίδιο ισχύει και για την ενίσχυση των σχέσεων με τη Λατινική Αμερική. Το κατά πόσο η συμφωνία θα ανταποκριθεί στις «πράσινες» υποσχέσεις της θα εξαρτηθεί τελικά από την εφαρμογή της.

Με την προσωρινή εφαρμογή να έχει ήδη ξεκινήσει, αυτή η δοκιμασία αρχίζει τώρα.